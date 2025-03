Ilmakehän jokien yllättävä vaikutus Grönlannin jääpeitteeseen

MS-taudin hoidossa psykologien rooli on jäänyt aliarvostetuksi 4.3.2025 06:54:00 EET | Tiedote

Uusi tutkimus osoittaa, että MS-taudin hoidossa psykologien rooli on jäänyt vähäiseksi. Monialainen tiimi on olennainen ja se on ollut laajasti tiedossa sekä käytössä. Kuitenkin mielenterveysammattilaiset nousivat kriittisiksi mutta aliedustetuiksi jäseniksi MS-tiimeissä Oulun yliopiston tutkijoiden sekä Dublinin Trinity Collegen, St. Jamesin sairaalan sekä FutureNeuro SFI -tutkimuskeskuksen suorittamassa systemaattisessa tutkimuskatsauksessa. Tutkimus julkaistiin Multiple Sclerosis and Related Disorders -lehdessä.