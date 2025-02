Työtuomioistuimen presidentiksi Outi Anttila

Varatuomari, oikeustieteen tohtori Outi Anttila on työtuomioistuinneuvos, ja hän on toiminut työtuomioistuimen lainkäyttöosaston johtajana ja presidentin sijaisena. Aikaisemmin hän on toiminut työtuomioistuimen esittelijänä ja määräaikaisena työtuomioistuinneuvoksena, esittelijäneuvoksena korkeimmassa oikeudessa ja esittelijänä hovioikeudessa.

Anttila on myös toiminut apurahatutkijana, tutkijana yliopistoissa sekä avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa. Hän on toiminut sivutoimisena tasa-arvolautakunnan sihteerinä sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.

Anttila on Työoikeudellinen Yhdistys ry:n puheenjohtaja. Hän on ollut ministeriöiden asettamien työryhmien jäsenenä, hänellä on julkaisutoimintaa ja hän on toiminut myös koulutustehtävissä.

Työtuomioistuimessa on presidentin lisäksi työtuomioistuinneuvos, kolme esittelijää sekä neljätoista sivutoimista jäsentä varajäsenineen. Muuta henkilöstöä on noin kolme henkilöä.

Vuonna 2024 työtuomioistuimeen saapui 75 asiaa ja ratkaistujen asioiden määrä oli 61.

Työtuomioistuin ratkaisee erityistuomioistuimena työ- ja virkaehtosopimusriitoja. Lisäksi työtuomioistuin ratkaisee muutoksenhakutuomioistuimena työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamista koskevia asioita ja työneuvoston eräissä poikkeuslupa-asioissa antamista ratkaisuista tehdyt valitukset. Työtuomioistuimen tehtävänä on myös antaa lausuntoja muille tuomioistuimille.