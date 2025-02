Pian 100-vuotias Partioaitta kasvaa

Espoon Tapiolassa sijaitseva myymälä muuttaa uusiin tiloihin kauppakeskus AINOAan toukokuun alussa ja Partioaitan 22. myymälä avaa ovensa Mall of Triplassa kesäkuun alussa. Keskeiset sijainnit hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella mahdollistavat entistä laajemman yleisön palvelemisen. “Haluamme inspiroida ihmisiä ulkoilemaan myös urbaaneissa liikenteen solmukohdissa”, toteaa Partioaitan toimitusjohtaja Markus Mäkinen.



”Olemme onnellisia saadessamme Partioaitan osaksi AINOAn perhettä. Partioaitta täydentää upeasti AINOAn vapaa-ajan tarjontaa ja vastaa laatua, kestävyyttä ja hyvää palvelua arvostavien asiakkaidemme toiveisiin. Yhteinen arvopohja luo perustan erinomaiselle ja pitkäaikaiselle yhteistyölle”, kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska iloitsee.



Myymälöiden valikoima tulee palvelemaan niin retkeilyvarusteiden parhaimmistoa tarvitsevia kuin Suomen vaihtelevassa säässä arkiulkoilevia asiakkaita. Molempiin myymälöihin aukeaa myös Fjällräven Brand Corner. ”Myymälät tulevat palvelemaan kaikkia omalla tavallaan ulkoilevia – niin retkeilijöitä, luonnossa liikkujia kuin kaupunkiseikkailijoitakin. Tavoitteena on tarjota sekä uusille että vanhoille asiakkaillemme mahdollisuus kokea laadukas palvelumme paikan päällä“, Mäkinen sanoo.



”Olemme iloisia saadessamme Partioaitan laadukkaat ja vastuulliset ulkoilu- ja retkeilytuotteet sekä palvelut osaksi Mall of Triplaa. Uuden liikkeen myötä asiakkaillemme on tarjolla entistä monipuolisempi valikoima vapaa-ajan tuotteita”, sanoo Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.



Kummatkin kauppakeskuksista ovat selkeitä sijaintivalintoja Partioaitalle myös ansioituneen vastuullisuustyönsä ansiosta. Tripla saavutti korkeimman mahdollisen Platinum-tasoisen LEED-ympäristösertifikaatin ja arvopohjaisesta ja ihmislähtöisestä strategiasta sekä visiosta NCSC Finland Awards -palkittu AINOA jakavat samat arvot kanssamme. “Meille on tärkeää tukea tuotteiden pitkää elinkaarta palveluiden avulla. Erityisen ylpeitä olemme AINOAn myymälän kestävää kulutusta tukevasta second hand -osastosta. Huolto- ja vuokrauspalvelu tulevat löytymään AINOAn lisäksi myös Triplan myymälästä. Pohjoisen junaan hypätessä, voi meiltä napata vuokrateltan helposti mukaan”, Mäkinen toteaa.