Kariston kevään kansainvälistä jännitystä

ANN CLEEVES: KIVINEIDOT



2000-luvun Agatha Christie vie lukijan keskelle koillisenglantilaisen rannikkokylän salaisuuksia!



Lastenkodin edestä löytyy talon nuoren työntekijän ruumis. Vera Stanhope saapuu tutkimaan surmaa, ja hänen ainoa johtolankansa on murhailtana lastenkodista kadonnut 14-vuotias Chloe. Vera ei halua uskoa tytön olevan syyllinen murhaan, mutta poliisina hän ei voi sivuuttaa sitä mahdollisuutta.

Tutkintatiimi uppoaa tapaukseen yhä syvemmälle, kun läheiseltä Kivineitojen patsaalta löytyy toinen ruumis. Vera ei voi hukata enää hetkeäkään, vaan hänen on löydettävä Chloe selvittääkseen paikkakunnan salaisuudet.





Ann Cleeves on palkittu brittikirjailija, jonka kirjoja on julkaistu yli 30 kielellä. Shetlanti-, Vera Stanhope- ja Kahden joen välissä -sarjoista on kaikista myös tv-sovitus, joista Vera Stanhope pyörii nyt Ylellä. Vuonna 2017 Cleeves sai CWA Diamond Dagger -palkinnon saavutuksista rikoskirjallisuuden alalla.



Ilmestyy 6.3.

Teoksen on suomentanut Juha Ahokas.





LEE CHILD: HENKIVARTIJA



Legendaarisen Jack Reacherin luonut Lee Child saa tällä kertaa lukijasta niskaotteen rikostarinoilla!

Henkivartija yrittää suojella poliitikon upporikasta tytärtä kidnappaukselta Rio de Janeirossa. Aseman nokkelin poliisi tekee työuransa kellarin pölyisessä arkistohuoneessa. Huumekuriirista palkkamurhaajaksi ylennyt mies tilittää oluen äärellä murheitaan tuntemattomalle. Armoton tappaja huolii uhreikseen vain roistoja.

Reachereista tuttu vähäeleinen tyyli ja odottamattomat käänteet eivät anna lukijalle armoa. Vangitsevan rouheissa tarinoissa ihmiskunta näyttää parhaat ja hirvittävimmät kasvonsa.



Lee Child julkaisi ensimmäisen Jack Reacher -trillerinsä vuonna 1997. Sarjan kirjoja on käännetty lähes 50 kielelle, ja siitä on sovitettu niin tv-sarja kuin elokuviakin.





”Lee Childin teos. Miksi ihmeessä jättäisit sen lukematta?”

– Karin Slaughter



Ilmestyy 27.3.

Teoksen on suomentunut Marja Mutru.





