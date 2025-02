R-kioski tarjoaa 60 kesätyöpaikkaa nuorille ympäri Suomen – haku käynnissä nyt!

R-kioskin kesätyöntekijät pääsevät osaksi kioskien arkea ja saavat kattavan perehdytyksen tehtäviinsä. Työtehtäviin kuuluu muun muassa asiakaspalvelua, hyllyttämistä, tuotteiden esillepanoa sekä kioskin siisteydestä huolehtimista. Valvotusti voi olla myös mahdollisuus kokeilla kassatyötä.

– Kesätyö on monelle ensimmäinen työpaikka, ja haluamme tehdä siitä positiivisen ja opettavaisen kokemuksen. R-kioskeilla on kesän aikana vilkas sesonki, ja nuorten työpanos on meille arvokas, kertoo R-kioskin rekrytointipäällikkö Asko Aaltonen.

Kesätyön kesto ja palkka

Kesätyö R-kioskilla kestää kaksi viikkoa (10 työpäivää) ja sijoittuu kesä–elokuulle. Työaika on 6 tuntia päivässä, ja työvuorot sijoittuvat klo 9–18 välille. Kesäharjoittelu toteutetaan Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluohjelman puitteissa ja siitä maksetaan kertapalkka, joka vuonna 2024 oli 395 euroa, ja tarkempi summa vahvistuu kevään aikana.

Kenelle kesätyö sopii?

Ensimmäistä työkokemusta etsiville – aiempaa työhistoriaa ei tarvita

– aiempaa työhistoriaa ei tarvita Reippaille ja motivoituneille – asenne ratkaisee

– asenne ratkaisee Oppimisesta kiinnostuneille – kioskin työtehtävät ovat monipuolisia ja opettavaisia

R-kioski tarjoaa nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua työelämään ja kerryttää arvokasta kokemusta.