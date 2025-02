Perintö- ja lahjaveron poisto on oikeustajun vastaista

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Niko Simolalta ei heru ymmärrystä työryhmän ehdotukselle:

– On oikeustajun vastaista, että tämän mittaluokan veronkevennystä ehdotetaan tilanteessa, jossa sosiaaliturvaa on leikattu, yt-aalto on pyyhkinyt valtion virastojen yli ja valtiontalouden säästöjä haettu esimerkiksi kulttuurista ja liikunnasta leikkaamalla.

Myös valtionvarainministeriö, jota hallitus on tähän asti kuunnellut herkällä korvalla, on julkisuudessa todennut, ettei verokevennyksiin ole tällä hetkellä varaa.

– Luovutusvoitoista saatava verokertymä ei olisi lähellekään perintö- ja lahjaveron verokertymää. Toivottavasti hallituksella harkintakyky riittää eikä ehdotusta toteuteta puoliväliriihessä, Simola toteaa.

Esimerkiksi koulutukseen ja tekoälyosaamisen kasvattamiseen liittyviä työryhmän ehdotuksia Pro sen sijaan kannattaa. Pro on pitänyt aiemmin esillä, että työuran aikaiseen osaamiseen panostamiseen olisi huomattava tarve kasvun aikaansaamiseksi. Tämä vaatii resursseja, joita laajat kasvua tuottamattomat veronkevennykset eivät mahdollista.