Kasvutyöryhmä tunnistaa puhtaan, vihreän siirtymän kasvun lähtökohdaksi: sen investoinnit täytyy voittaa Suomeen yksi kerrallaan

Sähkön vuosi 2024: päästöt vähenivät 25 %, hinta palautui normaalitasolle, sähkön tuotannossa uusia ennätyksiä 15.1.2025 10:10:36 EET | Tiedote

Ydinvoima on edelleen suurin sähkön tuotantomuoto, tuuli on noussut toiseksi suurimmaksi. Sähkön päästöt ovat nyt vain kymmenes vuoden 2010 päästöistä. Edullinen hinta, datakeskukset ja sähkökattilat nostivat sähkön kulutusta, teollisuuden kulutus on vähentynyt. Liikenteen sähköistyminen jatkuu, sähköautojen ja ladattavien hybridien kulutus on noin prosentti sähkönkulutuksesta.