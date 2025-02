Andersson eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston puolustusselonteosta: Puolustuspolitiikassa ei ole kyse pelkästään aseista ja strategioista – siinä on kyse ihmisistä.

Eurooppa on tehnyt myös viisaita turvallisuuspäätöksiä, mutta enemmän on tehtävä. Euroopassa on noin 200 miljardia euroa jäädytettyjä varoja, jotka tulisi kohdistaa suoraan Ukrainan jälleenrakennukseen. Ennen sitä on kuitenkin saavutettava rauha.

– Euroopan maiden on yhdessä tuettava Ukrainaa, ja Euroopan viestin on oltava selkeä. Ukrainan rauhaa ei saavuteta ilman Ukrainaa. Rauhaa Eurooppaan ei rakenneta ilman Eurooppaa. Lisäksi on välttämätöntä, että Suomi ja koko Eurooppa jatkavat Ukrainan taloudellista ja aseellista tukemista rauhan syntymiseen saakka. Ukrainan tukemisen kustannukset, miten suurilta ne sitten vaikuttavatkaan, kalpenevat niiden kustannusten ja kärsimysten rinnalla, joita syntyisi, jos kääntäisimme Ukrainalle selkämme, sanoo Andersson.

Suomen turvallisuus perustuu uskottavaan puolustukseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan kansalliseen valmiuteen. Puolustusta on kehitettävä pitkäjänteisesti vastaamaan kasvaviin turvallisuusvaatimuksiin. Samalla on tärkeää, että Puolustusvoimat ovat moderneja, inklusiivisia ja huomioi yhteiskunnan monimuotoisuuden.

– Suomi on tehnyt isoja panostuksia kahteen sodankäynnin viidestä operatiivisestä toimintaympäristöstä – mereen ja ilmaan. Seuraavaksi ryhdymme uudistamaan armeijan kalustoa kokonaisvaltaisesti, sanoo Andersson.

Andersson päättää puheensa korostamalla vahvan puolustuspolitiikan tärkeyttä.

– Puolustuspolitiikassa ei ole kyse pelkästään aseista ja strategioista – siinä on kyse ihmisistä. Siinä on kyse turvallisen arjen luomisesta, meidän demokraattisten arvojemme suojelemisesta, oikeusvaltion ja sääntöpohjaisen monenkeskisen yhteistyön puolustamisesta ja sen osoittamisesta, että olemme valmiita puolustamaan vapauttamme ja itsenäisyyttämme, päättää Andersson.