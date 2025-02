Kasvuriihi tunnistaa startupien ja kasvuyritysten kriittisen roolin. Startupyhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen “Tämä on luo erinomaisen pohjan suomalaisen yrityskentän uudistumiselle ja kasvulle”

Raportin keskeinen viesti on selvä: Suomen yrityskannan on uusiuduttava. Suomessa listattujen arvokkaimpien yritysten joukossa on pääasiassa suuria, pitkään toimineita yrityksiä, mutta nuoret teknologiayritykset loistavat toistaiseksi poissaolollaan. Tämä korostaa tarvetta edistää uusien yritysten kasvua ja vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisessä teknologiakilpailussa. “Tämä huomioidaan keskeisesti Murron tänään esittelemässä raportissa.” Iloitsee Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

“Maiden vaurauden määrittää se, miten ne synnyttävät ja houkuttelevat uusia, korkean jalostusarvon teknologiayrityksiä. Jos ja kun haluamme Suomesta menestyvän ja vauraan maan, meidän on oltava paras paikka rakentaa teknologiayrityksiä. Haluamme kuitenkin painottaa sitä, että startupit olevat tulossa menestyvien vanhojen yritysten rinnalle, eivätkä korvaamaan ketään. ” toteaa Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.

Tarvitaan uutta ajattelua ja konkreettisia tekoja, joilla houkutellaan investointeja ja osaajia. Murron työryhmän esityksessä näitä toimija löytyy. Erityisen tyytyväisiä olemme 17 konkreettiseen kasvuyrityksiin keskittyvään toimeen.

“Näistä haluamme nostaa erityisesti TKI-toiminnan tukemiseen lisäverokannustimilla. Valtion sijoitustoiminnan painopisteen siirtäminen kohti ei-listattuja kasvuyrityksiä sekä yritysten tappioiden vähennysajan pidentämiseen. On myös äärimmäisen tärkeää, että esityksessä pyritään ratkaisemaan haaste, kuinka jatkossa saamme paremmin kotimaista investointirahaa skaalautuvalle yritykselle.” toteaa Pakarinen

Startup-yhteisö ei ole ajanut tässä haastavassa julkisen talouden tilanteessa massiivisia verohuojennuksia.

“Ymmärrämme erinomaisesti verotuksen keventämiseen liittyvän pidättyväisen linjan. Meidän ajattelussa on realistista kohdentaa aggressiivisia kannustimia kotimaisille teknologia- ja kasvuyrityksille ja tänne sijoittuvaan TKI toimintaan, millä on vaikutus yrityskannan uudistumiseen. Sillä on suuri vipuvaikutus. ” Toteaa Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen

Eurooppa ja Suomi ovat jääneet selkeästi Yhdysvalloista talouskasvussa. Ero mantereiden välillä selittyy teknologiasektorien eriytyneellä kasvulla. Yhdysvalloissa on rakennettu globaaleja teknologiajättejä sekä runsaasti hyvin menestyneitä teknologiayrityksiä, jotka ovat myös luoneet runsaasti uusia korkean tuottavuuden työpaikkoja.

“Skaalaero mantereiden välillä on niin valtava, että tarvitsemme selkeää suunnan muutosta niin politiikkatoimenpiteissä, riskinottohalukkuudessa ja kunnianhimon tasossa. Mielestämme Risto Murron vetämän työryhmän politiikkatoimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Nyt tarvitaan sitten konkretiaa ja toimia hallituksen puoliväliriiheessä, ettei tämä hyvä paperi jää ainoastaan esitykseksi.” yhteenvetää Riikka Pakarinen.