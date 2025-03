Alue- ja kuntavaalit 2025 Ylellä – uutiset ja vaaliohjelmisto käyvät kattavasti läpi mittavaa vaalikokonaisuutta

Huhtikuun alue- ja kuntavaaleissa suomalaiset äänestävät, ketkä päättävät arjen isoista palveluista. Ylen vaaliuutiset verkossa, tv:ssä ja radiossa auttavat ymmärtämään, mistä kaksissa eri vaaleissa äänestetään, ja millaisia poliittisia vaihtoehtoja on tarjolla. Yle julkaisee joka kuntaan ja alueelle räätälöidyt vaalikoneet avuksi ehdokkaiden vertailuun ja oman ehdokkaan valintaan. Tv-tenteissä kohtaavat niin suuret puolueet kuin pienpuolueetkin. Vaalipäivänä verkon tulospalvelu ja Tulosilta radiossa ja televisiossa näyttävät, miten valta eri puolilla Suomea jakaantuu.

Perinteisten vaaliohjelmien lisäksi Uutispodcastin kolmessa erikoisjaksossa käsitellään erityisesti terveydenhuoltoalan kohtalonkysymyksiä toimittaja Marleena Pellin johdolla. Luvassa on myös viisi selkokielistä kokonaisuutta radioon. Niissä syvennytään siihen, mistä näissä vaaleissa äänestetään ja kuka vaaleissa ylipäätään saa äänestää.

“Tulossa on erittäin tärkeät vaalit ja tehtävämme on avata, mistä alue- ja kuntavaaleissa on kyse. Vaalisisältömme auttavat äänestäjiä ymmärtämään, mistä vaaleissa päätetään ja miksi äänestäminen on tärkeää. Perkaamme äänestäjille monipuolisesti eri poliittisia vaihtoehtoja”, kuvaa vaaleista vastaava Ylen politiikan toimituksen päällikkö Paula Pokkinen.

Vaalikeskusteluja käydään tälläkin kertaa usealla eri kielellä. Vaaliaiheita käsitellään viittomakielellä muun muassa Mikaela & Thomas -ohjelmassa Mikaela Tillanderin ja Thomas Sandholmin vetämänä, venäjäksi vaaleihin sukelletaan Kiehuuko yli? Keskustellaan! -ohjelman erikoisjaksossa Levan Tvaltvadzen johdolla ja Yle News pureutuu alue- ja kuntavaaleihin All Points North -podcastin erikoisjaksossa. Somaliksi vaalikeskustelu käydään Wali Hashin johdolla, arabiaksi Esraa Ismaeelin vetämänä ja ukrainaksi puolestaan Galyna Sergeyevan johdolla. Monikieliset sisällöt ovat nähtävillä ja kuultavissa Yle Areenasta. Ylen vaalikoneet ovat suomen ja ruotsin lisäksi tarjolla englanniksi, venäjäksi, pohjois-saameksi, arabiaksi, ukrainaksi ja somaliksi.

“Näissä vaaleissa äänioikeus on lukuisilla Suomeen muuttaneilla. Usein ulkomaalaistaustaiset äänestävät vaaleissa harvemmin kuin muut ja suurin syy äänestämättä jättämiselle on tiedon puute. Tarjoamalla vaalisisältöjä monella eri kielellä yritämme lisätä ymmärrystä alue- ja kuntavaaleista ja kannustaa vieraskielisiäkin äänestämään. Näin autamme osaltamme edistämään demokratiaa”, jatkaa Pokkinen.





Tentit käynnistyvät jo maaliskuussa ja Yle on läsnä eri puolilla Suomea



Politiikkaradion puheenjohtajatentit

Yle Radio 1 ja Yle Areena 10.3. alkaen arkisin kello 13–13.30

Tentaattoreina Politiikkaradion vaalitenteissä ovat Politiikkaradion toimittajat Tapio Pajunen, Linda Pelkonen ja Antti Pilke. Radiolähetyksen lisäksi tentit nähdään Yle Areenassa.

10.3. Harry Harkimo (liik.)

11.3. Sari Essayah (kd.)

12.3. Petteri Orpo (kok.)

13.3. Anders Adlercreutz (r.)

14.3. Minja Koskela (vas.)

17.3. Antti Kaikkonen (kesk.)

18.3. Antti Lindtman (sd.)

19.3. Sofia Virta (vihr.)

21.3. Riikka Purra (ps.)

Yle Radio Suomen alueelliset vaalikeskustelut ja Yle Areena viikoilla 12–14

Aluevaalien paikalliset vaalikeskustelut kuullaan Yle Radio Suomessa ja Yle Areenassa jokaisesta hyvinvointivaaleihin osallistuvasta maakunnasta. Keskusteluissa paikalliset ehdokkaat haastavat toisiaan kunkin maakunnan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ratkaisuihin paikallisten uutistoimittajien johdolla. Paikallisissa keskusteluissa kuulet, mitkä kysymykset ovat keskiössä juuri sinun alueellasi ja miten ehdokkaat aikovat niihin vastata.

Alue- ja kuntavaalit 2025: Puheenjohtajatentit

25.–27.3. Yle TV1 ja Yle Areena, klo 21.00–22.30

Puolueiden puheenjohtajat kohtaavat arvotussa järjestyksessä kolmena peräkkäisenä iltana suorassa lähetyksessä. Politiikan toimittaja Matti Koivisto tenttaa ja keskustelee puheenjohtajien kanssa yhdessä ja erikseen. Illat juontaa toimittaja Laura Arffman. Suorassa lähetyksessä on suomenkielinen ohjelmatekstitys ja Yle Areenassa viittomakielinen tulkkaus rinnakkaislähetyksessä.

Ylen aamu ja Ykkösaamu – etkot ja jatkot

25.–28.3., 9.4., 11.4. Yle TV1, Yle Areena ja Yle Radio 1

Television Ylen aamu ja radion Ykkösaamu ennakoivat puheenjohtajien tenttejä ja haastavat puolueiden varapuheenjohtajia alue- ja kuntavaaliteemoista. Ylen aamu ja Ykkösaamu myös ruotivat niin puheenjohtajien illan tenttisuoritukset kuin pienpuoluetentin ja suuren vaalikeskustelunkin politiikan asiantuntijoiden kanssa.



Ylen aamu Yle TV1 ja Yle Areena klo 6.25-9.29, Ykkösaamu Yle Radio 1 klo 8.10-9.00

Alue- ja kuntavaalit 2025: Pienpuoluetentti

8.4. Yle TV1 ja Yle Areena klo 21–22.45

Eduskunnan ulkopuoliset ja vaaleihin ehdokkaita asettaneet puolueet ottavat toisistaan mittaa Ylen pienpuoluetentissä. Lähetyksen juontaa Annika Damström. Suorassa lähetyksessä on suomenkielinen ohjelmatekstitys, ja Yle Areenassa viittomakielinen tulkkaus rinnakkaislähetyksessä.

Alue- ja kuntavaalit 2025: Suuri vaalikeskustelu

10.4. Yle TV1 ja Yle Areena klo 21–23

Ylen vaalitentit huipentuvat perinteiseen suureen vaalikeskusteluun, jossa kohtaavat eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Tentin juontaa Jyrki Hara. Suorassa lähetyksessä on suomenkielinen ohjelmatekstitys ja Yle Areenassa viittomakielinen tulkkaus rinnakkaislähetyksessä.



Vaalien tulosta jännitetään Tulosillassa ja tulosta perataan vaalien jälkeisenä aamuna



Alue- ja kuntavaalit 2025: Tulosilta

13.4. Yle TV1, Radio Suomi ja Yle Areena klo 19.15

Alue- ja kuntavaalit huipentuvat jännittävään tulosiltaan. Kuka saa vallan päättää sinun ja läheistesi sosiaali- ja terveyspalveluista ja kotikuntasi kouluista? Seuraamme ääntenlaskennan etenemistä ja olemme mukana vaali-illan tunnelmissa niin valvojaisissa kuin eri puolilla Suomea. Ylen studiossa vaalitulosta arvioivat Ylen vaaliasiantuntijat Sami Borg, professori Elina Kestilä-Kekkonen ja toimituspäällikkö Paula Pokkinen Yle Uutisista. Lähetystä juontavat Ari Hakahuhta ja Piia Pasanen. Chatin parissa ruudussa työskentelee Pietu Heiskanen. Suorassa lähetyksessä on suomenkielinen ohjelmatekstitys ja Yle Areenassa viittomakielinen tulkkaus rinnakkaislähetyksessä. Radio Suomessa Tulosiltaa luotsaavat Aki Laine ja Maija Salminen.

Ylen vaaliaamu

14.4. Yle TV1 Ylen aamu klo 6.25–9.30 ja Yle Radio 1 klo 8.10–9.00

Miten Suomi äänesti alue- ja kuntavaaleissa? Yle TV1 Ylen aamu ja Yle Radio 1 Ykkösaamu käyvät läpi vaalien tulosta ja sen merkitystä. Ketkä päättävät arkeesi liittyvistä palveluista ja alueesi asioista seuraavan neljän vuoden ajan? Studiossa vaalitulosta perkaavat muun muassa Ylen vaaliasiantuntija Sami Borg ja professori Elina Kestilä-Kekkonen.

Ruotsinkielinen vaaliohjelmisto löytyy täältä



