Keskuskauppakamari: Murron työryhmän veroratkaisut iso pettymys - perintö- ja lahjaverosta luopumista ei saa rahoittaa osinkoverotuksen kiristyksellä

“Verotuksen rakennetta pitää muuttaa kokonaisvaltaisemmin kasvua tukevaksi, jotta se kirittäisi Suomen kipeästi kaipaamaa talouskasvua. Olisimme odottaneet työryhmältä huomattavasti rohkeampaa kasvua tukevaa kokonaisverouudistusta. Tämä on kokonaisuudessaan iso pettymys”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamari olisi toivonut työryhmältä esitystä muun muassa yhteisöverokannan laskemisesta.

”Yhteisöveron laskeminen esimerkiksi kahdella prosenttiyksiköllä 18 prosenttiin parantaisi kiistatta Suomen kilpailukykyä yritysten ja konsernien sijaintipaikkana. Kilpailukykyinen verokanta kannustaa investoimaan, kehittämään ja pitämään toimintoja Suomessa ja näin kerryttämään verotuottoja”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mielestä on myös hämmästyttävää, että työryhmä tunnistaa ihmiset ja osaamisen keskeiseksi talouskasvun ajuriksi, mutta ei ehdota ylimpien marginaaliverojen alentamista.

”Uusimpien tutkimusten mukaan korkeat marginaaliverot ovat merkittävä haitta talouskasvulle ja niiden alentamisen itserahoittavuusaste on hyvin korkea. Hallituksen kannattaisi tarttua tähän kasvutoimeen, vaikkei se työryhmän ehdotuksiin sisällykään”, ehdottaa Romakkaniemi.

Murron työryhmän esitys sisältää kuitenkin myös myönteisiä kasvua vauhdittavia verotoimia, kuten T&K-verovähennyksen laajentaminen ja puhtaiden investointien verohyvityksen jatkaminen.

“Teollisuuden päästövähennyksiin ja uusiin puhtaan teknologian hankkeisiin kohdistuva investointiverohyvitys on tehokas ja julkisen talouden kannalta vastuullinen väline kasvun ja ilmastotoimien vauhdittamiseen. Nykyinen T&K-verokannustin on yrityksille kankea ja hyödyiltään pieni, joten sen laajentaminen on myös tervetullut avaus”, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamari kannustaa hallitusta tekemään huhtikuun kehysriihessä rohkeita, rakenteellisia muutoksia verotukseen.

”Tarvitsemme nyt kaikki toimet, joilla Suomen talouskasvu saadaan vauhtiin. Verotuksen rakenteiden muuttaminen kasvua tukevaksi on yksi tärkeimmistä keinoista”, Romakkaniemi sanoo.