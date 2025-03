ROTI 2025 -paneelit antavat 15 toimenpide-ehdotusta rakennetun omaisuuden tilan parantamiseksi

Vuoden silta 2024 -palkinto luovutettu Telkäntaipaleen sillalle 7.11.2024 15:40:00 EET | Tiedote

Lempäälässä sijaitseva Telkäntaipaleen ylikäytäväsilta on valittu Vuoden silta 2024 -tunnustuksen saajaksi. Junaradan ylittävä kevyen liikenteen silta takaa Lempäälän keskustan toimivuuden. Esteettisesti näyttävä silta erikoisvalaistuksineen on tunnistettava ja mielenkiintoinen maamerkki. Sillan suunnittelusta on vastannut Ramboll ja pääurakoitsijana hankkeessa on toiminut Kreate.