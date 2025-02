SDP:n Mika Kari: Vallitsevassa turvallisuustilanteessa Suomella ei ole varaa itsesensuuriin

- Eilisessä puolustusselonteon lähetekeskustelussa oli huolestuttavia kaikuja 1970-luvun Suomesta, jolloin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta puhuttiin vertauskuvin ja vaikeat asiat jätettiin sanomatta. Keskustelussa oli havaittavissa merkkejä, että on olemassa iso riski, että olemme palaamassa kokoomuslaisten johdolla Naton jäsenenä tässä turvallisuustilanteessa vastaavanlaiseen hymistelyn kulttuurin aikaan, Kari toteaa.

- SDP:n ryhmäpuheenvuorossa korostimme, että hallituksen tulisi tehdä arvio, tulisiko selontekoa päivittää vallitsevan tilanteen valossa. Pelkästään tämän nostaminen keskusteluun herätti sekä ministerissä että eräissä hallituspuolueiden edustajissa poikkeuksellisen kipakoita vastareaktioita, joilla käytännössä pyrittiin vaientamaan eduskunnan oikeutta ja velvollisuutta arvioida hallituksen toimia, kuten parlamentarismiin kuuluu. Tässä ajassa ei soisi näkevänsä tällaista rajoittamista ja paluuta menneiden vuosikymmenien itsesensuuriin, Kari painottaa.

Sitä vastoin Kari antaa arvon tasavallan presidentti Alexander Stubbin tämänpäiväiselle kommentille mediassa, että ulkopolitiikka on kovimmassa murroksessa sitten kylmän sodan. Tämän muutoksen yhdeksi osa-alueeksi Stubb määritteli juuri murroksessa olevan Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen transatlanttisen suhteen.

- Äkkijyrkkä muutos Yhdysvaltain politiikassa on kiistaton. Vallitsevassa tilanteessa on perusteltua kysyä valtioneuvoston selonteon päivitystarpeesta. On luonnollista, että vastuu tämän arvion tekemisestä on hallituksella, kuten ryhmäpuheenvuorossamme totesimme. Puolustusministerin samoin kuin eräiden kokoomuskansanedustajien, mukaan lukien ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtajan, vastausten perusteella on kuitenkin päivänselvää, että hallitus ei ole erillistä päivitystä selontekoon tuomassa. Silti, kuten usealla suulla salissa myös hallituspuolueiden edustajien toimesta todettiin, eduskunnan on tarpeellista selontekoa koskevassa mietinnössään tehdä jonkinlainen tilannepäivitys, Kari huomauttaa.

Kari pohtii, onko kokoomuslaisten vahvalle puolustusreaktiolle keskustelussa syynä se, että kriittisten tai arvioivien puheenvuorojen sisältö voisi jättää tahroja puolustusministerin imagoon, vai se, että kokoomuslainen pääministeri ehti jo aiemmin linjaamaan, ettei minkäänlaista päivitystarvetta ole.

- Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ei saa tulla uudelleen hymistelyn aihe ja itsesensuurin harjoittamisen kohde. Sitä ei saa päästää tapahtumaan. Tämä aika ja meitä ympäröivät turvallisuushaasteet niin lähialueillamme kuin globaalisti, ovat niin vakavia, ettei Suomella ole siihen varaa. Vakavista asioista pitää voida puhua.

- Suomalaisen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hienoin ominaisuus on läpi vuosikymmenten ollut se, että näissä asioissa on voitu jakaa laaja yksimielisyys yli hallitus-oppositiorajojen. Kansakuntamme kohtalosta päättäminen on aina tehty tavalla tai toisella yhteistyössä. Siihen yhteistoimintakykyyn luotan myös jatkossa, Kari päättää.

Kari on osallistunut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen seurantatyöhön erilaisissa rooleissa kolmen edellisen hallituksen aikana. Lisäksi hän toimii parhaillaan neljättätoista vuotta puolustusvaliokunnassa, kuudetta vuotta tiedusteluvalvontavaliokunnassa, joista neljä viime kaudella puheenjohtajana, sekä kuudetta vuotta Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenenä.