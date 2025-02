Viimeinen talvilomaviikko alkaa lauhassa säässä

Ilmatieteen laitoksen 28. helmikuuta tekemän ennusteen mukaan aluksi on enimmäkseen poutaa, lähinnä Pohjanmaalla tulee lumikuuroja perjantain ja lauantain välisenä yönä. Lauantai-iltana heikohko lumisadealue saapuu lännestä maan keski- ja pohjoisosaan. Sunnuntaina päivällä perässä saapuu uusi vähän voimakkaampi ja vetisempi sadealue.

Maanantaiaamuun mennessä sataa maan itä- ja pohjoisosassa 3–10 millimetriä, maan itäosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla osa sateesta tulee vetenä. Etelässä on viikonloppuna enimmäkseen poutaa.

"Etenkin sunnuntain lumisateet kannattaa huomioida liikenteessä, öisin sulamisvedet myös jäätyvät. Lisäksi sivutiet ovat edelleen paikoin liukkaita maan itä- ja pohjoisosassa", sanoo meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta.

Lunta on monin paikoin tavanomaista vähemmän

Ensi viikon alussa lauha länsivirtaus jatkuu, pilvisyys on vaihtelevaa ja sateita tulee ajoittain. Pohjoisessa sateet tulevat enimmäkseen lumena, idässä lumena ja vetenä ja lounaassa enimmäkseen vetenä. Lounaassa lämpötila on etupäässä plussan puolella, päivisin lämpötila nousee jopa reiluun +5 asteeseen. Lapissa on pikkupakkasta maanantaita lukuun ottamatta. Alkuviikon jälkeen sää kylmenee vähän maan itäosassakin.

Etelä- ja länsirannikko on paikoin lumetonta, maan keskiosassa lunta on 20–40 senttimetriä ja maan pohjoisosassa pääosin 40–80 senttimetriä. Vuosien 1991–2020 keskiarvoon nähden lunta on laajalti 10–30 senttiä keskiarvoa vähemmän, lähinnä Pohjois-Lapissa lunta on tavanomaisia määriä tai hieman enemmän.