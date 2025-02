Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa 5.3.2025 viime vuoden raportointi

Omavalvontaraportissa todetaan, että pelastuslaitoksen palvelukyvyssä on vuonna 2024 ollut puutteita ja ydinpalveluissa on ollut henkilöstöresurssien osalta haasteita. Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky on ollut joiltain osin vain tyydyttävä eikä määrällisiin tavoitteisiin ole päästy. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita, ja myös ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta. Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin vastataan pidempiaikaisen suunnitelman mukaisesti perustamalla uusia valmiusasemia.

Tilinpäätöksessä todetaan, että vuoden 2024 talousarviossa kokonaiskulujen loppusummaksi muodostui 52,3 milj. euroa.

Koko pelastuslaitoksen toimintakulut alittivat talousarvion yhteensä noin 5 546 000 euroa. Mikäli toimintakuluihin huomioidaan poistot ja vyörytykset, toimintakulut alittivat talousarvion yhteensä noin 2 116 000 euroa. Henkilöstömenot alittivat talousarvion noin 2 300 000 euroa. Sairaspoissaolojen vähentymisellä oli tähän merkittävä vaikutus. Palvelujen ostot alittivat talousarvion noin 1 200 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat talousarvion noin 1 000 000 euroa. Muut toimintakulut, sisältäen leasingvuokrat ja kiinteistöjen vuokrakulut, alittivat talousarvion noin 800 000 euroa, sillä kalustoa on hankittu muutenkin kuin leasingvuokrarahoituksella.