Lyhytvuokrauslaki tuo kaivattua selkeyttä nykytilaan, vuorokausirajat liian tiukat

Ympäristöministeriö on julkaissut uuden ehdotuksensa lyhytaikaista vuokrausta koskevaksi lainsäädännöksi. Suomen Vuokranantajien mukaan myönteistä ehdotuksessa on erityisesti lainsäädännön selkiytyminen sekä vähintään neljän viikon pituisen vuokrauksen rinnastaminen normaaliin asumiseen. Ehdotukseen kirjattu 90 vuorokauden raja muun kuin oman vakituisen asunnon lyhytaikaiselle vuokraukselle on kuitenkin liian lyhyt. Kunnille olisi myös tullut antaa laajempi harkintavalta sallia lyhytvuokraus omalla alueellaan.