Naistenpäivänä marssitaan tasa-arvon ja vähemmistöjen oikeuksien puolesta – jo 100 suomalaista organisaatiota vaatii konkreettisia tekoja sukupuolten tasa-arvon puolustamiseksi

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi, yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä Naisasialiitto Unioni sekä suomalaisten nais- ja tasa-arvojärjestöjen kattojärjestö Naisjärjestöjen Keskusliitto koordinoivat naistenpäivän marssia, joka tapahtuu Helsingissä kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2025. Ohjelma alkaa Helsingin Senaatintorilla klo 13, ja marssi lähtee liikkeelle klo 14 kohti Kansalaistoria. Marssilla on mukana jo 100 suomalaista organisaatiota, jotka kaikki marssivat yhteisen viestin takana: tasa-arvon takapakki on pysäytettävä, ja naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia on puolustettava. Osallistujia on tulossa eri puolilta Suomea – muun muassa Valkeakoskelta järjestetään bussikuljetus marssille, jota koordinoivat toukokuussa Valkeakoskella tapetun 15-vuotiaan tytön perheenjäsenet.

Marssille on osallistumassa useita nimekkäitä ja tunnettuja henkilöitä, kuten presidentti Tarja Halonen, professori (emerita) Helena Ranta, paralympiaurheilija Amanda Kotaja, piispa Mari Leppänen sekä ihmisoikeuspuolustaja Rojin Birzoi. Senaatintorilla tilaisuutta juontaa näyttelijä ja laulaja Mia Hafrén, ja Kansalaistorilla toimittaja Maria Veitola ja terveysvaikuttaja Piritta Hagman. Tapahtumassa on myös merkittävä artistikattaus: Senaatintorilla tunnelmaa nostattavat artistit F ja Adikia, ja Kansalaistorilla toimittaja, aktivisti ja DJ Renaz Ebrahimi sekä tapahtuman pääartisti Hanna Pakarinen. Mukana tapahtumassa ovat myös Kantti kestää -kuoro sekä Helsingin queerfeministinen kuoro.

Tasa-arvotyö ja naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeudet ovat uhattuna ympäri maailmaa. Hiljattain uutisoitiin, että naisten osuus sodissa kuolleista ihmisistä kaksinkertaistui vuonna 2023. Afganistanissa naisia pyritään pyyhkimään täysin pois yhteiskunnasta. Jo saavutetut oikeudet, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, ovat jatkuvien hyökkäysten kohteena ympäri maailmaa. Aborttilainsäädäntöä tiukennetaan ja sateenkaari-ihmisten oikeuksia pyritään kaventamaan. Suomi on yhä yksi EU:n väkivaltaisimmista maista naisille juuri julkaistun EU:n tasa-arvoinstituutti EIGE:n tilastojen mukaan, jotka myös osoittavat, että asenteet sukupuolittunutta väkivaltaa kohtaan ovat Suomessa huolestuttavan sallivia ja naisia syyllistäviä. Naistenpäivän marssilla vedotaan suomalaisiin eduskuntapuolueisiin, että ne sitoutuvat edistämään naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksia sekä Suomen kansainvälisiä tasa-arvositoumuksia konkreettisin ja riittävin toimenpitein.

“UN Women tekee työtä naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta yli sadassa maassa, ja me tiedämme, että tasa-arvoa ei ole saavutettu vielä missään. Nyt myös oikeudet, jotka on jo kertaalleen saavutettu, ovat uhattuna. Meille oli selvää, että tänä vuonna halusimme tehdä jotain isoa ja näyttävää - lähettää vahvan viestin päättäjille: naisten ja tyttöjen oikeuksista ei voida neuvotella. Tämä marssi ja kampanja ovat osa globaalia liikettä, jota UN Women toteuttaa ympäri maailmaa – Islannista Australiaan, Japanista Espanjaan, sekä myös New Yorkissa UN Womenin päämajassa”, sanoo UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas.

“Naisasialiitto Unioni on yksi Suomen vanhimmista naisjärjestöistä. Hallituksemme jäsen Helena Auvinen on taistellut tasa-arvoisemman Suomen puolesta jo yli 50 vuotta. Me emme halua, että 50 vuoden päästä tästä naiset ja vähemmistöt joutuvat yhä käymään niitä samoja taisteluita. Siksi me marssimme nyt – jotta tulevien sukupolvien ei tarvitse”, toteaa Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa.

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnanjohtaja Katri Leino-Nzau on otettu siitä, kuinka vahvaa tukea marssi on saanut suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta. “Kattojärjestönä meille on ollut merkittävää nähdä, miten innokkaasti suomalaiset järjestöt ovat lähteneet tukemaan marssia. Mukana on jo yli 100 suomalaista organisaatiota. Se osoittaa, että tasa-arvotyö ja naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien edistäminen ovat tärkeitä teemoja hyvin moninaiselle joukolle toimijoita – tasa-arvon puolustaminen on meidän kaikkien yhteinen vastuumme.”

Helsingissä naistenpäivänä 8.3.2025 klo 13-16 järjestettävä marssi:

vaatii, että suomalaiset päättäjät huomioivat tasa-arvoon kohdistuvat uhat ja tekevät kaikkensa, jotta Suomi vahvistaa tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä kotimaassa että globaalilla tasolla – ei heikennä niitä.

herättää suomalaisia siihen, että tasa-arvoon kohdistuu lisääntyviä konkreettisia uhkia - tästä syystä meidän on kuljettava tasa-arvotyössä eteenpäin, ei taaksepäin.

tarjoaa kaikille yksilöille ja toimijoille konkreettisen keinon osoittaa solidaarisuutta naisten ja tyttöjen rinnalla, valmiina puolustamaan tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Vuosi 2025 on myös tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien juhlavuosi. Historiallinen Pekingin julistus ja toimintaohjelma, joka on edelleen edistyksellisin ja laajimmin hyväksytty suunnitelma naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti, täyttää 30 vuotta. Myös Suomi on sitoutunut Pekingin toimintaohjelman toteuttamiseen.

Mediatiedustelut ja haastattelupyynnöt: Emma Winiecki, viestinnän päällikkö, UN Women Suomi, emma.winiecki@unwomen.fi , 040 778 6767

Marssin puhujia, esiintyjiä ja järjestäjiä on mahdollista haastatella 8.3. Senaatintorilla ja/tai Kansalaistorilla.