Koko yhteiskunnalla on vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisesta.

– On huolestuttava, että väkivalta ja erityisen haastavasti käyttäytyvät oppilaat ovat lisääntyneet kouluissamme ja oppilaitoksissamme. Tämä on asia, johon meidän on suhtauduttava erittäin vakavasti, ja siksi halusimme kutsua koolle pyöreän pöydän keskustelun, jossa oli mukana paitsi koulumaailman asiantuntijoita myös laajasti yhteiskunnan asiantuntijoita. Tämä ei ole kysymys, jonka koulu yksin voi ratkaista, vaan asia, johon koko yhteiskunnan on tartuttava, sanoo opetusministeri, RKP:n puolueen puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

– Sosiaalisen median lisääntyvä käyttö lasten ja nuorten keskuudessa ja siellä usein kiertävät väkivaltaiset videot nousivat esiin keskustelun aikana. Eduskunnalle lähettämäni lakimuutos puhelimien kieltämisestä oppitunneilla ja laitteiden rajoittamisesta välitunneilla on aivan välttämätön. Mutta tässä on selvää, että koulu voi tehdä vain oman osansa. Vanhempina meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä lapsemme ja nuoremme tekevät sosiaalisessa mediassa ja myös muuten elämässä. Meidän jokaisen on kannettava vastuumme, Adlercreutz sanoo.

Bergqvist korostaa, että mikään hallinnonala ei yksin pysty ratkaisemaan nuorten hyvinvoinnin haasteita, vaan hyvien tulosten saavuttamiseksi tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä.

– Lapset ja nuoret tarvitsevat lisää turvallisia aikuisia arjessa riippumatta siitä, ovatko he vanhempia, sukulaisia, opettajia, nuorisotyöntekijöitä vai harrastustoiminnan ohjaajia, Bergqvist sanoo.

– Emme saa myöskään unohtaa perusasioita, kuten tarpeeksi unta ja liikuntaa, ja hyvien ystävien seuraa. Tutkimuksen mukaan koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä toteuttaneissa kouluissa esiintyi selvästi vähemmän kiusaamista kuin kouluissa, joissa nuorisotyötä ei tehty lainkaan. Tällaiset panostukset ennaltaehkäisyyn on asetettava etusijalle, Bergqvist jatkaa.



