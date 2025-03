SDP:n Joona Räsänen: Pitääkö pääministerin muistista olla huolissaan?

– Tosiasia on, että Petteri Orpon ja Kokoomuksen johdolla keskituloisten verorasitus on kiristetty korkeimmilleen kymmeneen vuoteen. On korkea aika, että Kokoomus katsoo itseään peiliin, sanoo Joona Räsänen.

EVA:n selvitys osoittaa, että tavallisten suomalaisten verorasitus nousi ennätyksellisen korkealle tasolle,

Vaikka Kokoomus ja pääministeri Orpo vaalien alla kritisoivat muita puolueita veronkorotuksista, puolue on itse ollut mukana useiden paikkakuntien veronkorotuksissa.

Turussa pääministeri Orpo oli itse nostamassa kuntalaisten veroja. Muun muassa Jyväskylässä, Porissa, Joensuussa ja Seinäjoella Kokoomuksen valtuustoryhmät äänestivät myös kiltisti veronkorotusten puolesta. Hyvinkäällä ja Keravalla, joissa Kokoomus on suurin puolue, puolueen valtuustoryhmät kannattivat veronkorotuksia.

- Näin huonomuistiseen pääministeriin eivät voi äänestäjät luottaa. Tosiasiassa kokoomuksesta on tullut tavallisten suomalaisten himoverottaja. SDP:n linja on toinen. Nyt veronkevennyksissä pitää olla tavallisten suomalaisten vuoro! Räsänen korostaa.