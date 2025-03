Liperiin kaksi miljoonaa euroa: ”Ei pysy kahvikuppikaan kädessä”

- Ei voi olla totta! Katsoin eilen Lotto-arvonnan ja huomasin myös uutisen, että tälle seudulle osui se voitto. En kyllä hetkeäkään siinä miettinyt, että se olisi voinut tulla minulle, voittaja kertoi.



- Tänään aamulla sitten katsoin oman rivini ja katsoin sitä, että eihän tämä voi olla totta. Aamupäivä meni aivan sitä ihmetellessä, ja kolme kertaa olen sen rivin nyt tarkastanut. Että kiitoksia soitostanne! Kai se sitten oikeasti osui minulle, kun onnittelutkin tulivat.



Onnellinen voittaja saa kahden miljoonan euron voittonsa pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan päätyttyä. Hän oli pelannut rivinsä veikkaus.fi:ssä.



- Nyt pitää sulatella tätä tietoa ihan perhepiirissä ja yrittää vaan rauhoittua. En tiedä vielä yhtään mitä voittorahoilla tehdään, mutta ainahan rahalle käyttöä löytyy.



- On tämä niin iso juttu, ettei ole kahvikuppikaan pysynyt aamun jälkeen kädessä. Aivan käsittämätön tuuri, liperiläismies kuvaili tuntojaan.



Liperiin osunut Loton päävoitto on vuoden toinen Loton päävoitto. Helmikuussa Kouvolaan osui seitsemän miljoonan euron päävoitto ja eilisiltana lottovoitto lähti Pohjois-Karjalan Liperiin.



Eilisillan kahden miljoonan euron voitto on yhdeksäs Liperiin osunut Loton päävoitto pelin historiassa. Voitto on toiseksi suurin Liperiin osunut Loton päävoitto. Vuonna 2014 Liperin Ylämyllyn Shellillä pelattuun riviin osui 2,7 miljoonan euron voitto.



- Suuret onnittelut Pohjois-Karjalaan voittajalle, joka kuittasi Loton nettipelikupongillaan pelin päävoiton! Hän on halutessaan erittäin tervetullut Veikkauksen perinteisille suurvoittajakahveille Helsinkiin, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.