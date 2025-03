AVI: Terveystarkastukset ja psykologipalvelut saatava oppilaitoksissa lain edellyttämälle tasolle

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten toteuttamista on haastanut työvoimapula erityisesti lukuvuonna 2023–2024, jolloin kaikkia terveystarkastuksia ei ole pystytty järjestämään. Nyt tilanne on Keusotessa jo parempi. Lakisääteisesti kouluterveydenhuollossa tulee toteuttaa määräaikainen terveystarkastus vuosittain (terveydenhoitajan tarkastus) ja laaja terveystarkastus 1., 5. ja 8. vuosiluokalla (terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastus).

Kehittämistoimet ovat tepsineet: tilanne jo merkittävästi parempi

Lukuvuonna 2023–2024 tilannetta pyrittiin lääkärintarkastusten osalta helpottamaan palvelusetelillä ensin Mäntsälässä ja Pornaisissa, ja tammikuusta 2025 alkaen myös Järvenpäässä ja Tuusulassa. Näillä alueilla oli isoin pula koululääkäreistä.

Palvelusetelin lisäksi Keusote on tehnyt lukuisia kehittämistoimia sen eteen, että henkilöstövaje saadaan paikattua ja siten varmistettua, että kaikki terveystarkastukset voidaan järjestää ja opiskeluhuollon psykologipalvelut toteutuvat lain mukaisesti.

Tällä hetkellä kaikki koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien sekä opiskeluhuollon psykologien toimet on täytetty. Lisäksi Keusoten talousarviossa on vuodelle 2025 hyväksytty kuuden uuden terveydenhoitajan toimen lisäys koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Myös lääkäritilanne Keusotessa on parantunut merkittävästi aiemmista vuosista: keväällä 2025 lääkäreiden täyttöaste on 98 %:a.

– Työvoimapula on ollut haastava, mutta tilanne on parantunut huomattavasti. Tavoitteemme on, että tekemillämme kehittämistoimenpiteillä pystymme hoitamaan kaikki lakisääteiset terveystarkastukset kouluissa ja oppilaitoksissa, palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto toteaa.