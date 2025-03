Tarkastuslaitoksen monivaiheinen historia kohti kansainvälistä konsernia ja uutta yritysnimeä

Teknillinen tarkastuskeskus toimi kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa, tehtävänään muun muassa paineastioiden, kuljetettavien kaasusäiliöiden, räjähdysaineiden, nestekaasujen sekä kaivosten tarkastus ja tarkastukseen liittyvät valvontatehtävät. Tehtäviin kuului myös mittaamisvälineiden vakaaminen ja mittauspalvelua yhtenäistävänä viranomaisena toimiminen. Vuosien mittaan yritys ja sen toiminta on laajentunut monipuoliseksi testauksen, tarkastuksen, sertifioinnin, koulutuksen sekä digitaalisten palveluiden kansainväliseksi osaajaksi.

1.3.2025 alkaen yrityksen viralliset nimet vaihtuvat Inspectasta Kiwaksi seuraavasti:

Inspecta Oy > Kiwa Oy

Inspecta Tarkastus Oy > Kiwa Tarkastus Oy

Inspecta Sertifiointi Oy > Kiwa Sertifiointi Oy

Muutoksella ei ole vaikutuksia yhteystietoihimme, Y-tunnukseen tai muihin laskutustietoihin. Tiedotamme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme muutoksesta erikseen.

Olemme kansainvälinen toimija, jolla on vahva paikallinen osaaminen. Virallisten nimien muutoksella pystymme selkiyttämään viestintäämme ja olemme kansainvälisille asiakkaillemmekin yksi tuttu Kiwa, jonka logo ja ilme vastaa jatkossa myös yrityksen nimeä, sanoo Kiwan maajohtaja Marko Väänänen.

Matka osaksi kasvavaa maailmanlaajuista Kiwa-konsernia

Teknillinen tarkastuskeskus aloitti toimintansa 1.1.1998 nimellä Inspecta Oy, jolloin astui voimaan laki teknillisen tarkastuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi (1108/1997). Silloin yrityksessä työskenteli noin 200 asiantuntijaa. Inspecta on kehittynyt huimasti niistä ajoista kasvaen yhden maan organisaatiosta kattamaan toimintaa myös Latviassa, Ruotsissa, Virossa, Norjassa, Liettuassa, Tanskassa ja Puolassa. Myös yrityksen omistus on vaihtunut eri sijoitusyhtiöiden välillä, kunnes vuodesta 2015 Inspecta löysi kotinsa osana kansainvälistä Kiwa-konsernia ja yhtä maailman johtavaa TIC-alan (Testing, Inspection, Certification) toimijaa.

Suomen Kiwassa työskentelee tällä hetkellä lähes 700 asiantuntijaa eri puolella maata, ja globaalisti henkilöstöä on reilu 12 000 yli 35 eri maassa. Konserni on kasvanut orgaanisesti sekä yritysostojen avulla. Vuonna 2019 sen liikevaihto oli reilu 500 miljoonaa ja vuonna 2023 liikevaihto oli jo yli 1,3 miljardia. Samassa ajassa Suomen liikevaihto on kasvanut reilusta 80 miljoonasta lähes 100 miljoonaan.

Kansainvälinen konserni luo vahvan selkänojan kehittää ja laajentaa toimintaamme sekä hyötyä uusista teknologioista ensimmäisten joukoissa. Asiakkaillemme tämä näkyy uusina innovatiivisina palveluina ja entistä laajempana palveluportfoliona. Myös kansainväliset asiakkaamme saavat etua siitä, että meillä on osaamista ja henkilöstöä eri puolella maailmaa. Näemme paljon potentiaalia Suomen markkinan kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostoin, kertoo Väänänen.

Turvallisuutta ja luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan jo 50 vuotta

Edelleen Kiwan ydinliiketoiminta Suomessa liittyy yhteiskunnan turvallisuuteen. Suurin osa palveluista on lakeihin ja vaatimuksiin liittyviä tarkastuksia ja varmennuksia, kuten painelaitetarkastukset, sähkö- ja palolaitteistojen tarkastukset, hissien ja liukuportaiden tarkastukset tai erilaisten mittalaitteiden varmentaminen. Palvelut muuttuvat ajassa, ja tänä päivänä Kiwa on aktiivinen toimija myös vihreän siirtymän edistäjänä tehden tarkastuksia uusiutuvan energian puolella, edistämässä vedyn turvallista käyttöönottoa tai varmentamassa sähköautojen latauspisteitä.

Kolmannen osapuolen rooli on tänä päivänä tärkeämpi kuin koskaan

Kiwa toimii monissa palveluissaan riippumattomana kolmantena osapuolena. Testaus, tarkastus ja sertifiointi luo luottamusta erityisesti riippumattomuuden vuosi. Tarve luotettavaan tietoon kasvaa entisestään erilaisten raportointivaatimusten ja toimitusketjujen vaatimusten keskiössä. Koko TIC-ala toimii tärkeässä tehtävässään edistäen luotettavuutta niin sertifikaattien kuin tarkastustenkin osalta myös tulevaisuudessa.