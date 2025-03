Eurajoki näyttää esimerkkiä - Naapuriapusovellus yhdistää avun tarvitsijat ja tarjoajat

Hyvinvointikoordinaattori Elina Heinilä iloitsee yhteistyöstä.



“Hyvinvointisuunnitelmamme keskiössä ovat osallisuus ja mielekäs arki. Haluamme tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen väylän sekä pyytää että tarjota apua, ja Commu vastaa juuri tähän tarpeeseen. Toivomme, että Commu löytää paikkansa jokaisen eurajokelaisen arjessa. Kun toimimme "yhres ettippäi", voimme luoda yhteisön, jossa kaikki tuntevat yhteenkuuluvuutta”, Heinilä kertoo.

Commu on maksuton mobiilisovellus, joka yhdistää avuntarvitsijat ja avuntarjoajat. Se toimii turvallisena ja helppokäyttöisenä alustana, jossa voi pyytää apua arjen askareisiin kuten talkoisiin, naapuriapuun tai vaikkapa löytää seuraa ulkoiluun. Sovelluksessa voi tarjota omaa osaamistaan, kuten remonttiapua, kyytejä tai tukiopetusta ja pyytää apua pieniin arjen haasteisiin naapureilta. Commu myös yhdistää vapaaehtoisia ja paikallisia yhdistyksiä yhteisiin projekteihin.

Eurajoki mukana Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa

Yhteistyön myötä Eurajoki osallistuu Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun, jossa palkitaan eniten hyviä tekoja tehnyt kunta. Kilpailu tarjoaa voittajalle mahdollisuuden päättää yhdessä asukkaidensa kanssa, mihin palkintopotti käytetään.

Commu-alustan perustaja Karoliina Kauhanen pitää Eurajoen päätöstä lähteä edistämään yhteisöllisyyttä merkittävänä.



“Eurajoen panostus yhteisöllisyyteen on inspiroiva esimerkki siitä, miten kunnat voivat vahvistaa asukkaidensa hyvinvointia. Meille Commun tiimissä on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kokea olevansa osa yhteisöä, ja Eurajoki näyttää, miten tärkeää on tehdä tämä mahdollisimman helpoksi ja kaikkien ulottuville”, Kauhanen kertoo. “Yhteisöllisyys on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Se auttaa vähentämään yksinäisyyttä, lisää yhteenkuuluvuutta ja luo uusia mahdollisuuksia ihmisten arkeen.”



Yhres ettippäi – tervetuloa mukaan!