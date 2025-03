Mehiläinen avaa uuden toimipisteen Kajaanissa syksyllä 2025

– Kajaanin uusi toimipiste on tärkeä lisä alueen palvelutarjontaan, mikä mahdollistaa toimintamme keskittämisen kahteen hyvään sijaintiin lähelle asiakkaitamme. Investointi on jatkoa Mehiläisen pitkäjänteiselle työlle alueen terveyspalveluiden parantamiseksi. Uuden toimipisteen myötä meillä on mahdollisuus lisätä lääkäripalveluita alueella kysynnän mukaan, iloitsee Mehiläinen Kajaanin yksikönjohtaja Minna Mäki.

Kauppakeskus Prisman yhteyteen aukeava uusi toimipiste korvaa Tehdaskadulla sijaitsevan työterveyden toimipisteen. Monipuoliset palvelut asiakkaille sisältävät työterveyspalveluita, fysioterapiaa, mielenterveyspalveluita, työkykyvalmentajan palveluita sekä ravitsemusterapiaa. Sijainti Prisman yhteydessä takaa asiakkaille helpon saavutettavuuden sekä runsaasti pysäköintitilaa.

Kauppakadulla sijaitseva lääkärikeskus jatkaa toimintaansa diagnostiikkapalveluineen. Lääkärikeskuksessa jatkavat tuttuun tapaan yleis- ja erikoislääkäripalvelut, laboratoriopalvelut, monipuoliset kuvantamispalvelut sekä Hammas Mehiläinen.

– Mehiläisen vahvuus on kattava hoitoketju, jossa yhdistyvät nopea hoitoon pääsy, digitaaliset palvelut sekä laaja erikoislääkäriverkosto. OmaMehiläinen-sovellus mahdollistaa ajanvarauksen ja etävastaanotot helposti ajasta ja paikasta riippumatta, Mäki sanoo.

– Haluamme varmistaa asiakkaidemme terveyden edistämisen Kainuussa. Uusi moderni toimipiste on merkittävä investointi alueelle ja osoitus sitoutumisestamme Kainuun terveydenhuollon kehittämiseen. Tavoitteenamme on tarjota sekä henkilöstölle että asiakkaille toimivat ja nykyaikaiset tilat, jotka mahdollistavat laadukkaan asiakaspalvelun ja -kokemuksen, Mehiläinen Kajaanin palvelupäällikkö Saara Sarhaluoma päättää.

Uuden toimipisteen rakentaminen on suunnitteluvaiheessa. Rakentaminen toteutetaan yhteistyössä Osuuskauppa maakunnan kanssa.



Lisätietoja: