Villa Tapiolan ja Huhtihovin kodit osaksi Attendo-koteja

Attendo on ostanut Villa Tapiolan Pohjois-Tapiolassa Espoossa. Villa Tapiola on 30-paikkainen yksityinen hoitokoti, joka on erikoistunut muistisairaiden asukkaiden ympärivuorokautiseen palvelemiseen. Kauppaan kuuluu myös 14-paikkainen Seniorihotelli Ainola, joka tarjoaa lyhytaikaista hoivaa ikääntyneille. Villa Tapiola on saanut perustamisensa jälkeen useita laatupalkintoja ja tunnetaan erinomaisesta asiakastyytyväisyydestään sekä asukkaidensa yksilöllisestä hoidosta. Villa Tapiola ja Seniorihotelli Ainola ovat siirtyneet osaksi Attendoa välittömästi.

Osaksi Attendoa siirtyy myös Huhtihovi Oy. Huhtihovilla on Varsinais-Suomessa viisi ikäihmisten hoivakotia, minkä lisäksi yhtiöllä on kattava hoivahankekanta ympäri Suomea. Toiminnan keskiössä on onnellinen vanhus ja merkityksellisen, yhteisöllisen ja sisältörikkaan arjen kokemus.

”Sekä Villa Tapiola että Huhtihovi täydentävät palveluverkostoamme erinomaisesti alueilla, joissa hoivantarve on suurta ja kasvaa edelleen. Heidän arvonsa ja tinkimätön laatunsa sulautuvat saumattomasti ajatteluumme: haluamme asukkaidemme elävän yksilöllistä ja omannäköistä elämää ja olla ennen kaikkea koti”, iloitsee Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

“Huhtihovilla on myös laajoja kasvunäkymiä Suomen suurimmissa kaupungeissa ja saatamme valmiiksi heidän edistämiänsä hoivakotihankkeita, joista ensivaiheessa rakenteille lähtevät mm. Kuopion, Seinäjoen, Rovaniemen, Joensuun, Turun ja Helsingin hoivakodit”, lisää Holmqvist.

Lisätietoja yrityskaupoista antaa:

Attendo Suomi, toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, virpi.holmqvist@attendo.fi (mahdolliset haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi, p. 041 732 6142 )