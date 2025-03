Martti Muona LänsiAuton korjaamoliiketoiminnan johtajaksi

LänsiAuto ostaa Sveitsinportin ja Kaupunginportin Auton liiketoiminnot Hyvinkäällä 2.3.2016 04:00:00 EET | Tiedote

LänsiAuto Oy ja Sveitsinportin Auton sekä Kaupunginportin Auton omistaja SPA Group Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla LänsiAutolle siirtyy SPA Group Oy:n autokaupan liiketoiminta kiinteistöineen 2.5.2016. Siirtyvän liiketoiminnan liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Kysymys on Hyvinkään suurimmasta autoliikkeestä, jonka markkinaosuus alueella on noin 25 prosenttia. Liikkeessä työskentelee 68 henkilöä.