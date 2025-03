U17-tyttöjen EM-kisapaikka ratkeaa maaliskuussa Turussa

U17-tytöt (2008 ja myöhemmin syntyneet) aloittaa ensi viikolla EM-jatkokarsintaurakkansa. Suomi pelaa samassa lohkossa Englannin, Hollannin ja Ruotsin kanssa. Lohkovoittaja etenee EM-lopputurnaukseen, joka pelataan Färsaarilla toukokuussa 2025. Pikkuhelmareiden kaikki ottelut pelataan Turussa Veritas Stadionilla.



– Teimme joukkueeseen muutaman muutoksen Italian turnaukseen peilaten. Runko on kuitenkin tuttu. Avainpelaajamme ovat käytettävissä, joten tilanne on hyvä. Meillä on muutenkin erinomaiset asetelmat karsintoihin, kun pääsimme pelaamaan Italiassa kolme kovaa maaottelua. Niiden kokemusten jälkeen kellekään ei tule yllätyksenä, kuinka kovia joukkueita kohtaamme karsinnoissa, päävalmentaja Akan Okomoh sanoo.

Suomi pelasi EM-jatkokarsintakenraalinsa viime tiistaina. Saksa vei Italian turnauksen päätösottelun lukemin 2–1. Aiemmin helmikuussa Pikkuhelmarit kärsi 0–1-tappion Sveitsille ja kukisti Italian hienosti 2–1.



– Meillä oli Italiassa sekä ylä- että alamäkiä. Italian voittaminen vieraskentällä oli kova temppu. Se luo uskoa siihen, että pystymme kaatamaan isoja maita kotikentällä. Saksaa vastaan päästimme vähän helppoja maaleja. Toisaalta meillä oli saumat saada hyvä tulos myös heitä vastaan. Koen, että olemme nyt valmiita karsintoihin, Okomoh jatkaa.



Pikkuhelmarit kokoontuu Turussa ensi viikon tiistaina, joten joukkueella on muutama päivä aikaa valmistautua perjantaina 14. maaliskuuta pelattavaan Hollanti-otteluun. Okomoh toivoo, että yleisö löytää lehtereille heti avausottelussa.



– Katseemme ovat täysin Hollanti-pelissä. Viime kesänä hävisimme heille avoimen PM-turnauksen finaalin, joten meillä on sopivasti hampaankolossa. Se ottelu oli yksi parhaista, joita olemme pelanneet tämän projektin aikana. Meillä oli silloin useita hyviä maalintekopaikkoja, mutta emme saaneet maaleja aikaiseksi, Okomoh avaa.



– On mahtavaa päästä pelaamaan karsinnat Turussa. Saimme PM-turnauksessa upean yleisön tuen, ja finaalissa oli 500-päinen yleisö. Se toi kylmiä väreitä. Toivottavasti mahdollisimman moni futisihminen pääsee paikan päälle kannustamaan meidät EM-kisoihin. Saamme yleisöstä paljon virtaa. Karsinnat ovat myös seuravalmentajillemme poikkeuksellinen mahdollisuus nähdä huippumaita sekä tulevaisuuden tähtiä läheltä.

Otteluihin ei tarvitse akkreditoitua etukäteen. Toimittajat ja valokuvaajat pääsevät työskentelemään otteluihin pressikorttia portilla näyttämällä tai ilmoittautumalla etukäteen sähköpostitse osoitteeseen roope.kuisma@palloliitto.fi.



Turnauksen otteluohjelma



Pe 14.3.

klo 13.30 Hollanti – Suomi, Veritas Stadion (Turku)

klo 18.30 Englanti – Ruotsi, Veritas Stadion



Ma 17.3.

klo 13.30 Englanti – Hollanti, Veritas Stadion

klo 18.30 Suomi – Ruotsi, Veritas Stadion



To 20.3.

klo 13.30 Suomi – Englanti, Veritas Stadion

klo 13.30 Ruotsi – Hollanti, Salon Urheilupuisto (Salo)



Kaikkiin otteluihin on vapaa pääsy. Suomen pelit näkyvät suorana ja selostettuna Palloliiton YouTube-kanavalla.



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Ella-Maria Ervasti (mv), FC Nordsjaelland (FC Honka, HFA, FC Espoo, LePa)

Helmi Vihervuori (mv), HJK (EPS)

Elsa Itälinna, Ilves

Lotta Hakola, Ilves (FC KTP, FC Peltirumpu, Kumu)

Matilda Korpela, FC Honka

Eevi Leppänen, PK-35 Vantaa (VJS, TuPS)

Sofia Eranka, HJK

Neea Pyhtilä, Ilves (Apassit, Ylöjärven Ilves)

Nette Klingberg, HJK (FC Kasiysi)

Neea Romsi, FC Espoo (EPS)

Venla Talvitie, FC Honka (HooGee)

Rebecca Viljamaa, HJK (KäPa)

Anna Tarkkanen, Ilves (TuWe, KaaPo, SalPa)

Ilona Heinonen, TPS (KaaPo, TuNL)

Queenie Xiang, HPS (EPS, FC Honka)

Alisa Mäkelä, FC Honka (FC Kirkkonummi, AC Kirkkonummi)

Aada Mandelin, HJK (PK-35)

Melissa Ahlroos, FC Honka (JäPS)

Emilia Pulkkinen, Ilves (ONS, Tervarit-j, Ajax-Sarkkiranta, OsPa)

Martta Orava, ACF Fiorentina (PK-35 Vantaa, PKKU, NJS, RaKe)

Lisätiedot:



U17-tyttöjen maajoukkue

Roni Raunola, tiedottaja (haastattelut)

roni.raunola@palloliitto.fi

0503478119

Suomen Palloliitto

Roope Kuisma, tiedottaja (akkreditoinnit)

roope.kuisma@palloliitto.fi

0407298473