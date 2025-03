Europarlamentaarikko Maria Ohisalo: Suomen ulkopoliittinen maltillisuus ei saa kääntyä naiiviudeksi

“Yhdysvallat ei ole luotettava liittolainen tällä hetkellä. Päivä päivältä käy yhä selvemmäksi, että Yhdysvallat on loittonemassa yhteisestä turvallisuus-, talous- ja arvoyhteisöstä. Suomella ja Euroopalla ei ole varaa sortua samanlaiseen naiiviuteen ja yksisilmäisyyteen muuttuneen USA:n kanssa kuin miten Venäjään vuosikymmeniä suhtauduttiin. Ymmärrän osittain, että Suomen ulkopoliittisen johdon on oltava maltillinen, mutta toivon, että maltillisten ulostulojen takana on aito ymmärrys muutoksen vakavuudesta ja halu toimia vahvasti uudessa länsiliittoumassa,” Maria Ohisalo sanoo.

Ohisalo nostaa esiin merkittäviä muutoksia Yhdysvaltojen korkeimman poliittisen johdon toiminnassa.



“Se, mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja demokraattisten vaalien ulkopuolelta itsensä yksinvaltiasmaiseen asemaan nostanut miljardööri Elon Musk tällä hetkellä Yhdysvalloissa toteuttavat ei ole kaukana fasismista. Itse asiassa, USA:ssa tapahtuu nyt paljon sitä, mitä Euroopassa 30-luvulla koettiin: vähemmistövainot, halu irtautua kansainvälisistä sopimuksista, puhdistukset valtionhallinnossa, tieteen, taiteen ja median vapauden rajoittaminen. Muskin on nyt nähty tukevan ajatusta siitä, että USA irtautuisi paitsi NATOsta myös YK:sta. Ottaen huomioon Muskin vaikutusvallan USA:n hallinnossa tällä hetkellä, tällaisia merkkejä ei voi ohittaa,” Ohisalo sanoo.

“Tämän kaiken lisäksi Trumpin Yhdysvallat on täysin rähmällään Venäjän edessä, toistaa papukaijana Vladimir Putinin propagandaa, haluaa poistaa pakotteita ja vähentää vastatoimia huolimatta Venäjän brutaalista ja edelleen jatkuvasta hyökkäyssodasta Ukrainassa. Viimeisimpänä Trumpin hallinto ei enää pidä Venäjää kyberturvallisuusuhkana ja lopettaa näin ollen Venäjän vastaisen toiminnan tällä saralla”, Ohisalo jatkaa.

Ohisalo vaatii Euroopalta vahvempaa vastuuta omasta tulevaisuudestaan.

“Olen tyytyväinen siihen, että eilisessä Ukraina-huippukokouksessa Lontoossa otettiin askeleita rauhansuunnitelman edistämiseksi Ukrainan, Ranskan ja Iso-Britannian johdolla. Meidän pitää luottaa toisiimme ja rakentaa yhtenäinen Eurooppa, joka luo turvaa ja vakautta. Venäjän naapurissa on turvallisempaa olla isolla porukalla ja USA:n vetäytymisen vuoksi nyt on käännettävä kaikki kivet liittolaisuuksien vahvistamiseksi,” Ohisalo muistuttaa.