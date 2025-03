Luovutusvoittovero mahdollistaa nykyistä perintöverotusta oikeudenmukaisemman verojärjestelmän

Nykyinen perintövero aiheuttaa perillisille maksuvaikeuksia ja perintöveroja onkin ulosotossa jo 19 miljoonaa euroa. Luovutusvoittoverotus poistaisi sen merkittävän epäkohdan, että veroa joudutaan maksamaan omaisuudesta, jota ei voi myydä, esimerkiksi asuntoa, johon leski jää asumaan tai suvun kesämökkiä, jota ei haluta myydä.

Tällä hetkellä julkisuudessa on esitetty hyvin kaavamaisia tai vääriin oletuksiin perustuvia malleja luovutusvoittoverosta. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa, että tärkeintä on ymmärtää, että luovutusvoittoveroa nykyiselläänkin maksetaan vain myyntivoitosta eikä koko omaisuuden myyntihinnasta.

”Myyntivoitto lasketaan luovutusvoittoverotuksessa joko hankintahinnan ja myyntihinnan erotuksesta tai se perustuu hankintameno-olettamaan. Hankintameno-olettama riippuu omaisuuden omistusajasta. Esimerkiksi jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä alle 10 vuoden ajan, hankintameno-olettama on nykyisellään 20 prosenttia luovutushinnasta. Jos luovuttaja on omistanut omaisuuden luovutushetkellä vähintään 10 vuoden ajan, hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta. Toki näitä nykykäytäntöjä luovutusvoittoverotuksen osalta tulee arvioida ja tarkastella uudelleen kokonaisuutena, jos perintöverotuksen muuttamisessa edetään”, Vanhala-Harmanen sanoo.

Luovutustappiolla olisi mahdollista reagoida asuntojen hintojen laskuun

Luovutusvoittoveron osalta voidaan ottaa käyttöön myös luovutustappio, joka huomioisi tilanteet, joissa esimerkiksi kasvukeskusten ulkopuolella olevat kiinteistöt jouduttaisiin myymään hankintahintaa tai rakentamiskuluja edullisemmin.

”Vastaavalla laskentatavalla, jolla luovutusvoitto laskettaisiin, voitaisiin perityn omaisuuden myynnistä laskea myös luovutustappio. Luovutustappio voitaisiin nykykäytännön mukaisesti vähentää luovutusvoitoista sinä verovuonna, jona tappio on syntynyt ja viitenä seuraavana verovuonna”, Vanhala-Harmanen selventää. ”Luovutusvoittoverotuksella voitaisiin huomioida entistä paremmin erilaiset, tässä ajassa ihmisille hankaluuksia tuottavat taloudelliset tilanteet”, hän lisää.

Alle 20 000 euron arvoisten perintöjen verottomuuden säilyttäminen

Perintö- ja lahjaverojen luovutusvoittoverotuksella korvaamisesta käytävässä keskustelussa on noussut esiin ehdotetun muutoksen vaikutukset pienten perintöjen saajiin. Perintöveron poistaminen ei kasvata juopaa kansalaisten välillä ja osu vain hyväosaisille.



”Keinona ratkaista muutoksen liialliset vaikutukset tähän perinnönsaajajoukkoon on jättää luovutusvoitot alle 20 000 euron perinnöistä myös jatkossa perimättä. Ehdotus johtaisi siihen, että pienten, alle 20 000 euron perintöjen jatkoluovutusten luovutusvoittoverotus säilyisi nykyisellään. Käytännössä alle 20 000 euron perijöiden kevyempi verokohtelu siis jatkuisi, mutta luovutusvoittoverotuksen alaisuudessa”, Vanhala-Harmanen sanoo.

Vanhala-Harmasen mukaan merkittävä muutos perintöjen verokohtelussa avaisi mahdollisuuden poistaa nykyisen perintöverotuksen tunnistettuja puutteita. ”Uudistus vähentäisi myös byrokratiaa ja hallinnollista takkaa ja tekisi suomalaisesta yhteiskunnasta entistäkin oikeudenmukaisemman”, hän linjaa.