Greenpeace torjuu metsäteollisuuden aikeet haudata ilmastotavoite

“Tulihan se sieltä! Esitetään vihreää ja vastuullista, mutta teot ovatkin sitten ihan muuta. Tutkijat ovat esittäneet vinon pinon keinoja nielutilanteen korjaamiseksi, mutta metsäteollisuus haluaa rikkoa ilmastolain. Tämä on vanhan maailman toimintaa. Onneksi Suomen vastuullisten yritysten rintama on vahva ja seisoo ilmastolain tukena”, kommentoi Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen.

“Suomen ilmastotavoite on tieteen pohjalta ja kansalaisten vankalla tuella asetettu. Se on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, avannut ovia suomalaisyrityksille ja lisännyt Suomen houkuttelevuutta vihreän siirtymän investointikohteena. Jopa YK:n pääsihteeri on viitannut tavoitteeseemme rohkaisevana esimerkkinä, patistaessaan maita tavoittelemaan hiilineutraliuutta nykyistä aiemmin! Tästä kaikesta kannattaa olla ylpeä ja pitää kiinni”, Kosonen sanoo.

“Päätökset Suomen ilmastotavoitteen saavuttamiseksi ovat yhä tehtävissä, vieläpä tavalla, joka nostaa metsäteollisuuden jalostusastetta, luo metsänomistajille vaihtoehtoisia tulonlähteitä ja auttaa arvokkaan luontomme ja vesistöjemme suojelussa. On vain lopetettava kuopan kaivaminen ja vastuunpakoilu ja ryhdyttävä toimiin”, summaa Kosonen.