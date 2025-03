Sujuva sijaisrekrytointi saa henkilökunnan riittämään

Vain harva keikkavuoro jää hyvinvointialueella varaamatta. Esimerkiksi sairauspoissaolojen aiheuttamat vapaat vuorot naputellaan Sotender -nimiseen keikkatyösovellukseen, josta rekisteröityneet käyttäjät voivat niitä varata oman aikataulunsa mukaisesti.

– Karkeasti arvioiden olemme säästäneet 600 000 € vertailukuukautena, kun vuokratyövoimaa ei ole juuri tarvittu ja rekrytoinnin nopeus on vähentänyt esihenkilöiden työmäärää, toimialajohtaja Satu Hautamäki kertoo.

Esihenkilöiden sijaisten hankintaan käyttämän työajan määrä on vähentynyt sovelluksen myötä 60 %. Aiemmin esihenkilön työajasta sijaisten hankintaan kului jopa neljännes työajasta, kun tänä päivänä siihen kuluu vain reilusti alle tunti päivästä. Keskitetyssä sijaisvälityksessä kustannusten arviointi ja seuranta on myös helpompaa.

Vuorot liikkuvat sovelluksessa niin hyvin, että hoito- ja hoivahenkilöstön vuokratyövoiman käyttäminen on vähentynyt 98 %, kun verrataan lokakuuta 2024 vuoden 2022 lokakuuhun.

– On hienoa, että olemme löytäneet rekrytointiin työvälineen, joka helpottaa kaikkia osapuolia, Hautamäki iloitsee.

Keikkailu houkuttelee uusia kasvoja

Hyvinvointialueen omat työntekijät voivat halutessaan tehdä lisätöitä varaamalla keikkavuoroja. Tutulla osastolla työskentelyn lisäksi sovellus madaltaa kynnystä kurkistaa arkeen myös muilla osastoilla, jolloin omaa osaamista pääsee kasvattamaan laajemmin.

Suurin osa, 70 %, keikkailijoista on kuitenkin ulkopuolisia työntekijöitä. Kaikki uudet henkilöt haastatellaan, ennen kuin sovelluksesta pääsee varaamaan vuoroja. Sovelluksen avulla osastonhoitajat voivat seurata, kuka vuorosta on kiinnostunut, sillä sovellus näyttää nimen lisäksi opintopisteet tai ammattinimikkeen.

– Haluamme varmistaa pätevyyden, jotta voimme taata hoidon laadun. Ja samalla tietysti tarjoamme tilaisuuden tutustua hyvinvointialueeseen työnantajana, sijaisvälitystä koordinoiva Anna-Mari Sanjama kuvailee.

Sovellus on vaikuttanut positiivisesti myös nuorten rekrytointiin.

– Esimerkiksi opiskelijat ovat kiinnostuneet työvuoroista, kun he ovat kuulleet, että niitä voi varata sovelluksen kautta. Sovellusta on alettu käyttää jo opintojen aikana tai meillä tehdyn harjoittelun päätteeksi, Sanjama kertoo.

Pohjanmaan hyvinvointialueen keskitetyssä sijaisvälitysyksikössä työskentelee noin 600 sijaista. Heidän lisäkseen tarvitaan organisaation ulkopuolisia keikkatyöntekijöitä paikkaamaan äkillisiä poissaoloja.



Mobiilisovellus on sijaisvälitysyksikön esihenkilöiden päivittäinen työväline. Sovelluksen käyttäjäksi on rekisteröitynyt tällä hetkellä yli 5000 työntekijää. Noin 1000 heistä keikkailee aktiivisesti hyvinvointialueen eri yksiköissä. Sovellus on käytössä koko hyvinvointialueella.