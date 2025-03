AI ❤️ Telcot – LastBot ONE lanseerataan Barcelonan MWC 2025 -messuilla

Barcelona, 3. maaliskuuta 2024

Tekoälyratkaisujen edelläkävijä LastBot lanseeraa uuden LastBot ONE -palveluratkaisunsa Barcelonan Mobile World Congress 2025 -messuilla. LastBot ONE on erityisesti pk-yrityksille suunniteltu, operaattoritason tekoälyratkaisu asiakaspalveluun. Ratkaisu auttaa teleoperaattoreita tarjoamaan asiakasyrityksilleen korkean tason puhe- ja monikanavapalveluita (ääni, chat, tekstiviesti ja sähköposti), mahdollistaen henkilökohtaisen ja ympärivuorokautisen asiakaspalvelun. LastBot ONE paitsi parantaa asiakastyytyväisyyttä, luo myös operaattoreille uuden jatkuvan tulovirran hyödyntämällä heidän nykyistä verkko-infrastruktuuriaan ja luotettuja asiakassuhteitaan.

”Telenorilla olemme vahvasti sitoutuneita hyödyntämään tekoälyä liiketoimintaratkaisuissamme. LastBot ONE on suunniteltu alusta pitäen nopeaan käyttöönottoon, täysimittaiseen EU-säädösten mukaiseen toimintaan sekä saumattomaan integrointiin operaattoreiden nykyisiin järjestelmiin. Näin voimme tarjota pk-yrityksille jatkuvasti saatavilla olevan, laadukkaan asiakaspalvelukokemuksen”, kertoo Telenorin sijoitusjohtaja ja VP, Lisa Nyvoll.

”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstämme Telenorin kanssa. Ratkaisumme hyödyntää operaattoritason verkkojen vahvuuksia sekä syväintegraatiota, mikä mahdollistaa ensiluokkaisen äänenlaadun, nopean skaalautuvuuden sekä paremman asiakaskokemuksen. Näin myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus ottaa käyttöön edistyksellistä tekoälyasiakaspalvelua”, toteaa LastBotin toimitusjohtaja Jonna Toikka.

”DNA on yksi Suomen johtavista telealanyrityksistä ja osa Telenor-konsernia. Hyödynnämme tekoälyä jo laajasti omassa toiminnassamme, asiakaspalvelussamme sekä asiantuntijapalveluissamme. LastBot ONE -palvelu täydentää luonnollisesti DNA:n nykyistä tekoälyä hyödyntävää asiakaspalvelua”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja, Mari Eklund.

