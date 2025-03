Kokoomuksella kuntavaaleissa yli 5700 ehdokasta

Kokoomus on asettanut kuntavaaleissa yli 5700 ehdokasta. Ehdokasmäärä nousi viime kerrasta Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Kokoomuksen puoluesihteeri Timo Elo on tyytyväinen onnistuneeseen ehdokashankintaan.



- Kokoomus on onnistunut ehdokashankinnassa odotetusti. Lähdemme historian ensimmäisiin yhdistettyihin kunta- ja aluevaaleihin erinomaisista lähtökohdista. On huomioitava, että väkirikkaalla Uudellamaalla kokoomuksella on nyt historiallisesti suurin ehdokasmäärä koskaan.



Kokoomuksella on täydet listat Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Rovaniemellä, Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Tuusulassa, Keravalla ja Ranualla. Ehdokasmäärää nostettiin mm. Porissa, Vaasassa, Kokkolassa, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Kirkkonummella, Vihdissä, Raaseporissa ja Raisiossa sekä monessa muussa kaupungissa ja kunnassa.



- Ehdokashankinta on vahva osoitus siitä, että kokoomuksen politiikka innostaa kunnissa ja hyvinvointialueilla, ja että järjestömme on erinomaisessa kunnossa, kampanjapäällikkö Riikka Varila sanoo.



Aluevaaleissa kokoomuksella on 1619 ehdokasta



Kokoomus on jättänyt täydet aluevaalilistat 20 hyvinvointialueella. Aluevaalilistoilla on 1619 ehdokasta, mikä on lähes yhtä paljon kuin viime aluevaaleissa.



- Aluevaalien ehdokashankinta onnistui ja saimme erinomaisia ehdokkaita jokaiselle hyvinvointialueelle. Kunta- ja aluevaalien ehdokashankinta yhtäaikaisesti sujui ongelmitta. Seuraavalla aluevaltuustokaudella keskitymme palveluiden uudistamiseen ja siksi meillä kokoomuksessa nähdään aluevaalit erittäin tärkeänä, Timo Elo sanoo.