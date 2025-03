Jos olisin lintu – lämminhenkinen tarina ystävyydestä, joka kantaa kuilujen yli

Sinikka Murron romaani Jos olisin lintu on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Näen syvälle, kauas ja selkeästi. Sielunmaisema yhdistää liikkeen ja pysähtyneen hetken luonnon salaperäiseen tarinaan. Utupilvet häilyvät, veden kalvo väreilee, kokonaisuus sykkii, liikkuu ajassa ja kutoo menneisyyden ja nykyhetken yhteen. Tasapaino on täydellinen. Katson kaukaa, katson läheltä, siirryn ulkopuolelle, poraudun sisälle. Ajoittain tunnen jumaluuden hipaisun.

Miten tarkastelemme elämää vuosien jälkeen kohdatessamme lapsuudenystävän vuosien jälkeen? Lapsen silmin maailma näyttää terävältä ja kohtalokkaalta. Vanhempien ero, rakkaan lemmikin kuolema, yksin jääminen ja koulukiusaaminen jättävät jälkiä herkkään mieleen, joka hakee turvaa ja vastauksia risteileviin kysymyksiin.

Jos olisin lintu on autofiktiivinen, lämminhenkinen tarina, joka alkaa 1950-luvulta ja ulottuu nykyaikaan asti. Se tarkastelee aluksi lapsen näkökulmasta käsin tapahtumia, jotka koskettavat. Elämä ei ole aina helppoa, mutta yksikin hyvä ystävä voi auttaa löytämään ilon surunkin keskellä – joskus kallein ystävä voi olla myös koira, joka on enemmän läsnä kuin kukaan ihminen. Lopulta lapsuudenystävän kohtaaminen uudelleen vuosikymmenten eron jälkeen saa miettimään elämän arvoituksellisuutta.

Teos on rehellinen, osin hyvin tarkkoihin, tunnepohjaisiin muistoihin ja osin mielikuvituksen tuottamiin tapahtumiin pohjautuva tilitys siitä, mitä ihmisen elämä on ollut, on ja voi olla. Murron viesti on, että jokainen kokee asiat omalla tavallaan, toiseen elämä sattuu enemmän, toiseen vähemmän. Ystävyys, aitous ja hyvä tahto kannattelevat meitä kuilujen yli.

Sinikka Murto (1947) on koulutettu diplomikielenkääntäjä ja kuvataiteilija, jolle kirjoittaminen on ollut aina tärkeä keino purkaa tuntojaan. Jos olisin lintu on Murron toinen kaunokirjallinen teos. Ensimmäinen romaani Mistä tulen, minne menen ilmestyi vuonna 2020.

MURTO, SINIKKA : Jos olisin lintu

368 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789524171106

Ilmestymisaika: maaliskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.