Jolla ja Venho.ai julkaisevat maailman ensimmäisen täysin yksityisen henkilökohtaisen AI-assistentin

AI-assistentti Mindy on suunniteltu automatisoimaan käyttäjän tehtäviä, yksinkertaistamaan työtehtäviä sekä palvelemaan käyttäjän luotettuna digitaalisena muistina. Turvassa ja täysin käyttäjän omilla ehdoilla.

Jolla Mind2 ja Mindy ovat syntyneet Jollan yli vuosikymmenen jatkuneesta kehitystyöstä, jonka tavoitteena on rakentaa yksityisyyttä edistäviä vaihtoehtoja hallitseville Big Tech -alustoille. Mindy on muokattava, koulutettava tekoälyavustaja, joka ei vain chattaile vaan tuottaa tuloksia ja on täysin personoitavissa käyttäjän haluamalla tavalla.

"Kun käynnistimme Jolla Mind2 -kehityksen vuosi sitten, suunnitelmissamme oli jo silloin yksityinen tekoälyassistentti kaikille – käyttäjän omistamana, ei Big Techin", kuvaa Antti Saarnio, Jollan ja Venho.ai:n perustajaosakas. "Mindyn kanssa teemme siitä totta ja tuomme tekoälyn helposti kaikkien saataville koteihin, yrittäjille ja yrityksiin".

Mindyn keskeisiä ominaisuuksia ovat:

Oma AI-avatar – määritä avustajasi persoonallisuus, sävy ja taidot

Räätälöity tekoäly – kouluta se automatisoimaan tehtäviä, kuten vastausten laatimista tai projektien järjestämistä

AI-agenttien luominen – käytä valmiiksi rakennettuja agentteja tai rakenna omasi automatisointia ja viestintää varten

Myös offline-toimivuus – Jolla Mind2:ssa Mindy toimii ilman internetiä ja suojaa tietosi täysin



Venho.ai:n Jollan kanssa kehittämä Mindy on suunnattu kiireisille ammattilaisille, yrittäjille, tutkijoille, lakimiehille tai kehittäjille, jotka tarvitsevat tekoälyltä tinkimätöntä yksityisyyttä. Alusta on erinomainen esimerkiksi myös julkishallinnon ja terveydenhuollon edustajille, jotka eivät voi tukeutua tekoälypilvipalveluihin. Toisin kuin Big Tech -toimijoiden pilvipohjaiset tekoälypalvelut, Mindy toimii Venho.ai:n yksityisessä kotimaisessa pilvessä ja on saatavilla myös täysin offline-tilassa Jolla Mind2:ssa varmistaen, että sen käsittelemät tiedot pysyvät vain käyttäjän tiedossa.

Huhtikuusta 2025 alkaen tekoälyassistentti Mindy tulee saataville Venho.ai:n yksityisen pilvipalvelun kautta 14 päivän ilmaisella kokeilujaksolla ensimmäiselle 1 000 käyttäjälle, minkä jälkeen toukokuussa se tulee saataville Jollan Mind2 -tekoälylaitteelle, joka tarjoaa täysin offline-tilassa toimivan tekoälykokemuksen täydellisen yksityisyyden takaamiseksi – paikallisesti ilman pilvipalvelua ja seurantaa.

Jollan Salossa valmistettavan Mind2-tekoälylaitteen toimitukset ennakkotilaajille sekä yhteisökehittäjille on aloitettu tammikuussa 2025. Kehitykseen osallistuneen aktiivisen avoimen kehittäjäyhteisön ansiosta tuote saavuttaa maaliskuussa kypsyyden, mikä mahdollistaa seuraavien tuote-erien myynnin ja toimitukset. Jolla Mind2:n seuraava erä on nyt tilattavissa Jollan online-kaupassa ja sen toimitukset alkavat maalis-huhtikuussa.

Tietoja Jollasta & Venho.ai:sta

Jolla on uhmannut Big Techiä yli vuosikymmenen ajan turvallisilla, avoimen lähdekoodin ratkaisuilla, kuten Sailfish OS:llä ja Sailfish-pohjaisilla puhelimilla.

Venho.ai ajaa tekoälyinnovaatioita alustoilla, jotka tarjoavat täyden kontrollin ja yksityisyyden käyttäjille.

Yhdessä yhtiöt rakentavat eettistä, hajautettua tekoälyä.