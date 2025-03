Viisas Elämä -kustantamon syksyn 2025 uutuuskirjat on julkaistu

Linkki syksyn 2025 katalogiin:

https://issuu.com/viisaselama/docs/ve-syksy-2025

Karita Aaltosen Aikuisen naisen voimakirja vie lukijan kehon ja mielen yhteyteen, tarjoten työkaluja hyvinvointiin kiireen ja muutosten keskellä. Aivosyövän voittanut Aaltonen jakaa kokemuksiaan ja oivalluksiaan kokonaisvaltaisen parantumisen polulta. Kirja syventää Uskalla parantua -teoksen (2017) opetuksia ja tarjoaa käytännön neuvoja ravinnon, stressinhallinnan ja hermoston tasapainottamiseen.

Elisabeth Falckin ja Paula Ruotsalaisen Aikuinen parisuhde ja muutoksen myönteinen voima käsittelee aikuisen parisuhteen muutoksia mahdollisuutena kasvaa yhdessä. Kirja esittelee uusia näkökulmia parisuhteen vahvistamiseen ja tapoja käsitellä kriisejä yhteyttä syventäen.

Magnus Appelbergin Voimaa hiljaisuudesta ohjaa kohti syvempää rauhaa ja selkeyttä, muistuttaen, että rakkaus ja ilo ovat luonnollinen olotilamme. Kirja antaa keinoja kehon tuntemusten tarkkailuun ja mielen rauhoittamiseen liikunnan, meditaation, hengitysharjoitusten ja joogan avulla.

Päivi Salmisen Ryhtiä elämään – Kohota olemuksesi joogalla opastaa parantamaan ryhtiä ja samalla elämänlaatua. Kirja tarjoaa helppoja joogaharjoituksia, jotka voi tehdä missä tahansa ja jotka auttavat lievittämään kipuja, kirkastamaan kasvojen ilmettä ja kohottamaan mielialaa.

Henri Järvisen Tarot – Elämänviisauden tie on käytännönläheinen opas, joka vie lukijan Tarotin syvään viisauteen ja mystiikkaan. Kirja johdattaa korttien symboliikkaan, historiaan ja merkityksiin, tarjoten työkaluja itsetuntemukseen ja henkiseen kasvuun. Se auttaa tulkitsemaan korttien viestejä elämän eri osa-alueilla ja tarjoaa harjoituksia sekä vinkkejä Tarotin itsenäiseen käyttöön.

Eeva Maria Leinon Etsijän polku -harjoituskirja auttaa löytämään elämän syvemmän tarkoituksen. Kirja tarjoaa käytännön harjoituksia, kuten arkkityyppien tarkastelua, intuition vahvistamista ja shamanistisia työkaluja, auttaen lukijaa kirkastamaan oman sielun lahjan. Teos toimii itsenäisenä opaskirjana tai sitä voi käyttää syventämään Eeva Maria Leinon aiemmin julkaistuja teoksia.

Sohvi Nymanin Olet ihana -työkirja tukee matkaa kohti itsevarmuutta ja itsetuntoa. Inspiroivien harjoitusten avulla voit vahvistaa yhteyttä itseesi ja lisätä rakkautta kehoasi kohtaan. Kirja toimii myös päiväkirjana unelmille ja ajatuksille, ja sen harjoitukset perustuvat NLP:hen ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen.

Petra Strengin Loitsu – Valjasta sanojen voima tutustuttaa lukijansa loitsujen maailmaan. Loitsut ovat sanallisia työkaluja, joita on käytetty parantamisessa ja elämän merkittävissä hetkissä. Niistä voi saada iloa ja voimavaroja arkeen. Kirja esittelee nykyajan loitsuja ja kertoo, miten ne ovat löytäneet paikkansa ihmisten elämässä. Haastateltavat jakavat omia lempiloitsujaan, ja ehkäpä niistä löytyy loitsu, joka tuo apua tiukan paikan tullen.

Rasaliina Jänön nuorten fantasiaseikkailun päätösosassa Kuuden kuun valtakunta 3 – Kalman kukinto nuoret kamppailevat Laburnumin tuhoisan vallan kanssa. Rohkea kissa SampoSiu uhraa itsensä, mutta nuorten turvallisuus ei ole silti taattu. Vuoristo herää henkiin ja paljastaa salaperäisen turvapaikan – mutta riittääkö se kukistamaan Laburnumin? Sarjan päätösosa korostaa ystävyyden, uhrauksen ja toivon merkitystä vaarojen keskellä.

Eckhart Tollen klassikon, Läsnäolon voima -kirjan, viisaat ajatukset julkaistaan nyt Läsnäolon voima – Meditaatiokortteina. Kortit tarjoavat päivittäistä inspiraatiota rauhoittumiseen ja pysähtymiseen kiireisessä arjessa. Kortit on jaettu viiteen osaan ja ne auttavat elämään tässä hetkessä, irtautumaan menneisyydestä ja välttämään tulevaisuuden pelkoa.

Linkki syksyn 2025 katalogiin:

https://issuu.com/viisaselama/docs/ve-syksy-2025

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.