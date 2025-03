Raklin hallituksen puheenjohtajaksi SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutari

Raklin uusi hallituksen puheenjohtaja Pasi Suutari tuo mukanaan laajan kokemuksen kiinteistöalalta. Suutari on toiminut SOK:ssa kiinteistöjohtajana vuodesta 2016 saakka. Aiemmin hän on työskennellyt SATO:ssa ja YIT:llä.



”Rakli on hyvin hoidettu ja johdettu järjestö, ja täällä tehty hyvää kehitystyötä. On paljon jo avattuja latuja, mutta samalla myös paljon työtä edessä. Markkinan haasteet tuovat oman lisänsä tähän tehtävään. Jäsenkuntamme on monipuolinen kattaen laajasti kiinteistöalan toimijat: omistajat, rakennuttajat ja tilojen käyttäjät. Mukana on niin yksityisiä yrityksiä kuin kunnallisia ja valtiollisia toimijoita. Tämä antaa meille vahvan pohjan edistää alan yhteisiä tavoitteita”, toteaa Pasi Suutari.



Raklin vuosikokouksessa 4.3.2025 valittiin myös hallitukseen uusia jäseniä.





Raklin hallitus 4.3.2025 alkaen

Puheenjohtaja: Pasi Suutari, kiinteistöjohtaja, SOK

Tero Anttila, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki

Tommi Fred, toimitusjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Hannu Havanka, kiinteistöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj

Raimo Hätälä, toimitusjohtaja, Sivakka-yhtymä Oy

Virpi Järvinen, kiinteistöjohtaja, Kesko

Janne Ketola, toimitusjohtaja, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Sanna Puhakainen, Managing Director, DEAS Asset Management Finland

Sampsa Ratia, kiinteistösijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Tuomas Sahi, toimitusjohtaja, Antilooppi Management Oy

Anna-Liisa Sarasoja, toimitusjohtaja, Newsec Property Asset Management Finland Oy

Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

Matias Warsta, toimitusjohtaja, Senaatti-konserni / Puolustuskiinteistöt

Kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli ry on 248 organisaation järjestö. Jäsenistössä on niin kaupunkeja, kiinteistösijoittajia, asuntotoimijoita, infratoimijoita, kiinteistöalan konsultteja ja managereita.