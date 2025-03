Senaatti-kiinteistöt ja Lounais-Suomen poliisilaitos kutsuvat: Salon poliisiaseman peruskiven muuraus

Senaatti-kiinteistöt ja Lounais-Suomen poliisilaitos kutsuvat aiheesta kiinnostuneet median edustajat peruskiven muuraustilaisuuteen





Paikka: Tehdaskatu 30, Salo. Saapumisohjeet liitteenä kartassa.

Ajankohta: maanantai 10.3.2025 klo 10.00–12.00

Kohteeseen saapuminen:

Median edustajia pyydetään saapumaan kohteeseen klo 9.45–9.50. Tilaisuuteen saapuessanne ilmoittautukaa portilla vartijalle ja varautukaa todistamaan henkilöllisyytenne. Toimittajia vastaanottaa portilla rakennuttajapäällikkö Sami Brück.

Siirtyminen työmaa-alueella olevaan juhlatilaan.

Tilaisuuden kulku:



Alkumusiikkia

Avaus ja tervetulotoivotukset

Pauli Rantamäki, aluejohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Juhlapuhe

Antti Puhakka, johtava asiantuntija, sisäministeriö

Tervehdyspuheet

Juha Pietarinen, toimitilapäällikkö, Poliisihallitus

Maria Hoikkala, apulaispoliisipäällikkö, Lounais-Suomen poliisilaitos

Mikko Järvinen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt

Anna-Kristiina Korhonen, kaupunginjohtaja, Salon kaupunki

Mika Rajamäki, toimitusjohtaja, Astora-Rakennus Oy



Peruskiven muuraus



Musiikkia



Kahvitarjoilu

Valokuvaus

Työmaalla on voimassa valokuvaus- ja videointikielto. Peruskiven muuraustilaisuudessa valokuvaus ja videointi on rajoitettua, ja se on sallittua juhlatilassa.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen etukäteen

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen hanna.kumpula@senaatti.fi perjantaihin 7.3.2025 klo 15.00 mennessä. Mahdolliset haastattelut pyydämme sopimaan ennakkoon.

Lämpimästi tervetuloa!