Vaihtoehto ruokakaupassa asioimiselle – Foodora-yhteistyö alkaa viidessä Hämeenmaan Salessa

Forssan ABC:n jättikokoinen suurteholatausasema on avattu 24.1.2025 10:35:00 EET | Tiedote

ABC Forssan merkittävästi laajennettu sähköautojen latausasema on avattu autoilijoiden käyttöön. Suurteholatausaseman kokonaisteho on 2200 kW ja suurteholatauspisteitä on 23 kappaletta. Virallisia avajaisia juhlistetaan 1. helmikuuta.