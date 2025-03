Miten kaupungit voivat vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen?

Kutsuimme mukaan kaupunkien päättäjiä ja asiantuntijoita jakamaan kokemuksia ja etsimään ratkaisuja terveellisten kasvuympäristöjen kehittämisestä lapsillemme ja nuorillemme.

Turun kaupunki on lähtenyt rakentamaan kaupungistaan terveellisempää kasvuympäristöä ja edistämään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikkua. Kaupunki tarjoaa jokaiselle 7–19-vuotiaalle harrastekortin, jolla he voivat maksaa toivomansa harrastuksen.

Cities for Better Health -ohjelman kautta tuetaan harrastusmahdollisuuksia alueilla, joilla perheet ja lapset kaipaavat tukea eniten. Ratkaisuja on kehittämässä Turun kaupungin lisäksi eturivin rivin ammattilaisia Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Paavo Nurmi –keskuksesta. Tavoitteena on rakentaa Turusta terveellisempi kasvuympäristö kaikille lapsille ja nuorille.

Nyt Turku haluaa haastaa tärkeään työhön ja hyvien käytänteiden jakamiseen Kuopion kaupungin ja samalla muut kaupungit Suomessa, Tanskassa ja ympäri maailmaa. Kaupunkien rooli terveys- ja hyvinvointikysymyksissä korostuu jatkuvasti väestön asuessa yhä tiiviimmin taajama-alueilla.

Haaste on ajankohtainen, sillä arvioiden mukaan 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä.1 Yhdessä voimme luoda ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa terveiksi ja aktiivisiksi.



Tavoitteena kaupunki, jossa on hyvä kasvaa, elää ja liikkua.

Novo Nordiskin koordinoima Cities for Better Health -kumppanuusohjelma on maailmanlaajuinen verkosto, jossa on mukana jo yli 50 kaupunkia. Turku on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka on mukana verkostossa.

Ohjelmassa ratkotaan räätälöidysti kaupunkien terveellisemmän elämän esteitä yhdessä asukkaiden ja paikallisten kumppanien kanssa.

Cities for Better Health -ohjelmalla kannustetaan kaupunkeja luomaan elinvoimaisia ja turvallisia ympäristöjä, joissa lapset voivat leikkiä ja kasvaa terveellisesti. Ohjelmat perustuvat tutkittuun tietoon kaupunkiympäristön merkittävästä vaikutuksesta ihmisten terveyteen, erityisesti terveellisen ruuan saatavuuteen ja liikuntamahdollisuuksiin.



Lue lisää www.citiesforbetterhealth.com

