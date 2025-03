Silmäaseman myymäläverkosto laajenee: Silmäasema osti Silmäoptiikka Oy:n neljä toimipistettä Haminassa, Kotkan Karhulassa, Inkeroisissa ja Kuusankoskella

Karhulan myymälä Eteläisellä Karjalankadulla avataan Silmäasema Kotka Karhulana 10. maaliskuuta. Haminan liikkeen toiminta keskitetään Silmäaseman Haminan-myymälään, ja Inkeroisten myymälän toiminta keskitetään 10. maaliskuuta avattavaan Karhulan-myymälään. Kuusankosken myymälän toiminta keskitetään puolestaan Silmäaseman Kouvolassa toimimaan myymäläsairaalaan. Liiketoimintakaupan myötä Suomessa on jo 147 Silmäasema-myymälää.

”Liiketoimintakaupan myötä Silmäoptiikka Oy:n asiakkaat pääsevät Silmäaseman erittäin kattavien optiikan ja silmäterveyden palveluiden pariin. He saavat ulottuvilleen entistäkin laajemman palvelu- ja tuotevalikoiman: optikkopalvelujen lisäksi myös asiakkaan saatavilla olevat lääkäripalvelut laajenevat, ja asiakkaiden on jatkossa helpompaa käyttää myös Silmäaseman silmäsairaalapalveluja esimerkiksi Kouvolan Silmäsairaalassamme tai missä tahansa muualla Suomessa”, Silmäaseman aluejohtaja Suvi Jäminki kertoo.

Henkilökunnat kaikista Silmäoptiikka Oy:n myymälöistä siirtyvät kaupan myötä Silmäaseman palvelukseen.

”Kaikessa toiminnassamme tavoittelemme asiakkaille entistäkin parempaa asiakaskokemusta, ja meille on tärkeää tarjota kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut yhdestä ja samasta paikasta. Olemme iloisia saadessamme Silmäasemalle paljon lisää pitkän linjan asiantuntijuutta, kun Silmäoptiikka Oy:n henkilökunta siirtyy Silmäaseman palvelukseen. Asiakkailla on siis edelleen mahdollisuus asioida entuudestaan tutun henkilökunnan kanssa myös Silmäasemilla”, Jäminki sanoo.



”Olen iloinen siitä, että asiakkaamme ja henkilökuntamme siirtyvät liiketoimintakaupan myötä Suomen suurimmalle silmäterveyden toimijalle, joka on 100 % suomalainen yhtiö. Heidän kaikkien käytössään oleva palvelu- ja tuotevalikoima kasvaa, ja kaikki näkemisen tarpeet silmälasien nenätyynyn säätämisestä aina silmäleikkauksiin asti tulevat katetuiksi yhden palveluntarjoajan palveluksessa. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaita kuluneista vuosista kaikissa toimipaikoissamme”, Silmäoptiikka Oy:n yrittäjä Jyrki Hyttinen kiittää.