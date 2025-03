20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin saapuu Suomeen

Kirk Franklin on mullistanut gospel-musiikkia jo yli kolmen vuosikymmenen ajan yhdistämällä siihen hiphopia, R&B:tä ja pop-musiikkia. Hänen vuonna 1993 julkaistu debyyttialbuminsa oli yksi ensimmäisistä gospel-levyistä, joka on myynyt yli miljoona kappaletta. Franklinin hittejä kuten Stomp, Revolution ja I Smile on striimattu satoja miljoonia kertoja.



Franklin on palkittu urallaan 20 Grammy-palkinnolla, enemmän kuin esimerkiksi Taylor Swift (14 Grammya), Lady Gaga (13 Grammya) tai Eminem (15 Grammya). Variety-lehti on nimennyt hänet "Urban Gospelin hallitsevaksi kuninkaaksi". Franklin on tehnyt musiikillista yhteistyötä muun muassa Bonon (U2), Stevie Wonderin ja Mary J. Bligen kanssa.



14. syyskuuta Helsingin Kulttuuritalolla Franklin esiintyy yhdessä hänen 12-henkisen, laulajista ja bändistä koostuvan ryhmänsä kanssa.





"Kirk Franklin uudistaa genreä jatkuvasti ja on kenties paremmassa keikkakunnossa kuin koskaan. Olitpa gospelin fani tai et, luvassa on musiikin ilotulitusta, joka yhdistää ihmisiä taustoista riippumatta”, toteaa konsertin tuottaja Johanna Vauto.



Vauton mukaan jokainen Franklinin keikka on ainutlaatuinen show, eikä edes artisti itse tiedä etukäteen, mihin kaikkialle tulee esityksensä aikana kulkemaan. Helsingissä nähtävä konsertti on osa Franklinin The World Tour -kiertuetta, joihin kuuluvat Euroopassa Helsingin lisäksi esiintymiset Kööpenhaminassa, Rotterdamissa, Oslossa ja Tukholmassa.



Konsertin tuottaa lähes 20 vuotta alalla ollut Ohjelmatoimisto Kristalli, joka tuottaa muun muassa vuosittaista suurtapahtumaa Glow Festivalia Tampereen Nokia Arenalla. Ohjelmatoimisto Kristallin liiketoiminnan laajentuessa uusi Kristalli Live -konsepti alkaa tuoda Suomeen isoja kansainvälisiä gospel-artisteja, joista Kirk Franklin on ensimmäinen.



Kirk Franklinin konserttiliput Suomessa myy Lippupiste.