Suomi kutsuu kokoon maailman huiput tekoälyn saralta – aiheina rakentaminen ja arkkitehtuuri

”Ehkä tulevaisuus ei olekaan niin kaukana kuin luulemme”, tapahtuman ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, A-Insinöörien toimialajohtaja Vesa Järvinen toteaa.

”Tekoälyn avulla rakennusalaa saadaan uuteen nousuun, ja tällä tapahtumalla profiloimme Suomea maailman kärkimaiden joukkoon tekoälyn hyödyntämisen saralla rakennusalalla”, hän kertoo. ”Tekoäly on jo nyt tullut optimoimaan niin suunnittelua, tuotantoa kuin projektin johtamista. Lisäksi se tuo uusia aspekteja rakentamiseen myös kauneuden, käytettävyyden ja kestävyydenkin tiimoilta. Tekoälyn avulla parannetaan rakennusalan tuottavuutta.”

Tekoälyagentit ovat ”kuuminta hottia” rakennusalalla

”Mitä sitten on kuuminta hottia juuri nyt alalla? Se on selkeästi tekoälyagenttien saapuminen areenalle”, Järvinen kertoo. Järvisen mukaan jo lähitulevaisuudessa eivät agentit enää ole pelkästään asiantuntijan tukena – vaan käytännössä työkaverina, jolla on monipuolista erityisosaamista.

”Vielä viime vuonna ei niistä juurikaan vielä puhuttu, mutta tänä keväänä ne ovat vahvasti läsnä. Tekoälyagentit suorittavat tehtäviä itsenäisesti ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ne oppivat ja mukautuvat. Kapeiden tekoälysovellusten käytöstä ollaan kulkemassa kohti kokonaisvaltaisempaa ja itseohjautuvaa tekemistä. Ehkä tulevaisuus ei olekaan niin kaukana kuin luulemme.”



Tapahtuman järjestää rakennetun ympäristön alan henkilöjärjestö RIL ry. Järjestö kehittää rakennetun ympäristön sektorin toimintamalleja vahvistamalla alan ammattilaisten osaamista, järjestämällä muun muassa tapahtumia. ”Tämän tapahtuman avulla teemme suomalaista osaamista näkyväksi maailmanlaajuisesti, ja tuomme myös kansainvälisiä osaajia Suomeen”, Ville Raasakka, RILin tapahtumista ja koulutuksista vastaava johtaja kertoo.

Vuoden 2025 AI in AEC -tapahtumaa tukevat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, International Council for Research and Innovation in Building and Construction CIB, Rakennusteollisuus RT ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kumppaneina toimivat A-Insinöörit, FAIR, KIRAHub ja Sweco. Sisältökumppanina toimii AEC Business. PR-kumppanina on Vetter Communications.

AI in AEC on lyhenne sanoista Artificial Intelligence in Architecture, Engineering and Construction. Tapahtuma kokoaa rakennustekniikan ja arkkitehtuurin tekoälyvaikuttajat yhteen Suomeen.