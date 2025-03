Auroran päivä 10.3. on hyvän tekemisen päivä

Diakonissalaitoksen kosovolainen kumppanijärjestö ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi 21.1.2025 13:06:11 EET | Tiedote

Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims -järjestö ja sen johtaja Feride Rushiti on nimetty vuoden 2025 Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaiksi. Perusteena on järjestön pitkäaikainen työ Kosovon sodassa seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukemiseksi. Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims tukee myös Kosovoon saapuvia pakolais- ja paluumuuttajanaisia yhteistyössä Diakonissalaitoksen kanssa.