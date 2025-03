Solita Google Cloud Premier -tason kumppaniksi

Google Premier Partner -statuksen (Premier Partner for Google Cloud in the Sell Engagement Model) saavuttaminen perustuu kattavaan arviointiin yrityksen asiakkuuksista, sertifioinneista, erikoisosaamisesta ja kasvusta. Se on osoitus Solitan sitoutumisesta jatkuvaan osaamisen kehittämiseen huipputasolla, ja kertoo yhtiön kyvystä vastata asiakkaidensa kehittyviin tarpeisiin eri markkina-alueilla.



”Olemme innoissamme siitä, että olemme saavuttaneet Google Cloud Premier -tason kumppanistatuksen Sell Engagement -alueella. Saavutus on todiste tiimimme kovasta työstä ja vahvasta sitoutumisestamme siihen, että asiakkaamme saavat täyden hyödyn irti innovatiivisista Google Cloud -teknologioista. Premier-tason kumppanina meillä on paremmat edellytykset toimittaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät yritysten kasvua ja transformaatiota maailmanlaajuisesti”, kommentoi Solitan Kalle Bäckman, joka vastaa yhtiön Google Cloud -kumppanuudesta.



Google Cloud Premier -kumppanina Solitalla on pääsy parhaisiin Google Cloud -pilviteknologian työkaluihin, asiantuntijatietoon ja tukeen, minkä ansiosta se voi tarjota entistä enemmän lisäarvoa asiakkailleen. Tiiviimpi yhteistyö antaa Solitalle entistä paremmat valmiudet kehittää innovatiivisempia edelläkävijäratkaisuja asiakkaiden liiketoiminnan kasvun ja muutoksen tueksi.



”Olemme iloisia voidessamme toivottaa Solita tervetulleeksi Google Cloud Premier-tason kumppaniksi Sell Engagement -mallin osa-alueella”, sanoo Google Cloud -kumppaniohjelmien toimitusjohtaja Philip Larson. ”Premier-kumppanuus on osoitus siitä, että Solita on saavuttanut korkean määrän sertifioinneissa, tukenut menestyksekkäästi asiakkaiden liiketoimintaa Google Cloud -tuotteiden ja -palveluiden avulla sekä osoittanut hallitsevansa projektit, joilla asiakkaat ovat nopeuttaneet digitaalista transformaatiotaan.”

Google Cloud vauhdittamassa liiketoiminnan muutosta

Solita on tehnyt yhteistyötä Google Cloudin kanssa vuodesta 2019 lähtien ja hyödyntää myös Googlen pilviteknologioita tukeakseen asiakkaiden liiketoiminnan muutosta ja toimittaakseen heille innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja. Solita on esimerkiksi yhtenäistänyt asiakkaansa Duodecimin pilven käyttöpalvelut ja parantanut sen pilvenhallintamenetelmiä Solita CloudBlox -palvelukonseptin avulla. Hyödyntäen Google Cloud –alustaa Duodecim sai palveluihinsa paremman läpinäkyvyyden ja pystyi tehostamaan pääsynvalvontaa sekä yhdenmukaistamaan hallintamallia, politiikoita ja käytäntöjä. Solitan tuella Duodecim pystyy nyt täyttämään toimialan tiukat sääntelyvaatimukset, kun sen integroituja palveluja hallitaan yhtenäisellä ja automatisoidulla tavalla.

Google Cloud Premier -tason kumppani

Google Cloud Premier -tason kumppanuus on yksi Googlen Partner Advantage -ohjelman korkeimmista luokituksista, ja se myönnetään kumppaneille, jotka osoittavat poikkeuksellista osaamista ja menestystä asiakashankkeissa Google Cloud -tuotealueilla. Premier Partner -status on osoitus kumppanin syvällisestä tuoteosaamisesta ja sitoutumisesta innovatiivisten ratkaisujen toimittamiseen, jotka edistävät asiakkaiden kasvua ja transformaatiota.

