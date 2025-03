Vesa Haapala tulkitsee Hieronymus Boschin Maallisten ilojen puutarhaa runokielellä

Kevättalven kansainvälisiä jännitysromaaneja Otavalta 25.2.2025 15:18:32 EET | Tiedote

Otava julkaisee monipuolisesti jännityskirjallisuutta alkavaan kevääseen. Harriet Tycen psykologinen trilleri vie syvälle ihmismielen pimeisiin kolkkiin, Jørn Lier Horstin Wisting-sarjan uusi osa on taattua nordic noiria ja C. L. Millerin antiikkimaailmaan sijoittuvan hyvänmielen dekkarisarjan toinen osa on lukuherkku kaikille cosy crimen ystäville.