Virta harvinaiseen joukkoon Financial Timesin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalla

Financial Times on julkaissut yhteistyössä Statista-tietopalvelun kanssa yhdeksännen ”FT 1000 Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten” -listan. Se nostaa esiin yritykset, jotka ovat saavuttaneet liikevaihdon suurimman yhdistetyn vuotuisen kasvun (compound annual growth rate, CAGR) vuosien 2020 ja 2023 välillä.

Statistan Jannis Plachetkan mukaan tämänvuotinen sijoitus on merkittävä osoitus Virran ainutlaatuisesta kasvutarinasta: ”Virta on yksi vain niistä yhteensä kymmenestä yrityksestä, joka on päässyt kuutena peräkkäisenä vuonna Financial Timesin FT 1000 -listalle”.

Energianhallinta ja älykäs integraatio sähköjärjestelmään kasvattavat merkitystään

Vuonna 2014 perustettu Virta on jatkanut kasvuaan usean vuoden ajan. Vuosina 2014-2024 yritys saavutti vaikuttavan +87 prosentin yhdistetyn vuosikasvun CAGR:in.

Virran CIO ja co-founder Jussi Palola:

”Menestyksemme taustalla on yhteistyömme ammattimaisten alusta-asiakkaiden kanssa eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Kyvystä optimoida energiakustannuksia ja hyödyntää sekä energiajoustoa että latauksesta saatavia tuloja on tulossa kriittistä sijoitetun pääoman tuoton kasvattamisessa. Alan johtavien energianhallintaratkaisuidemme, laajan energiasektorin patenttisalkkumme ja aktiivisen kaupallisen V1G- ja V2G-toimintamme ansiosta meillä on nyt täydelliset edellytykset tukea tätä siirtymää”