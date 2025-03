Elämisen taito -podcastissa Kia Arpia ja Eeva Kolu etsivät asioita, jotka tekevät onnelliseksi

Podcastien suosio kasvaa: Podimon maksavien asiakkaiden määrä kasvoi 63 % edellisvuoteen nähden – katso vuoden kuunnelluimmat podcastit 17.12.2024 08:30:02 EET | Tiedote

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimo on julkistanut tilastoja vuodelta 2024, joista näkyy, että podcastien suosio jatkaa vahvaa kasvua. Seitsemässä maassa toimivan Podimon sisältöjen kuuntelu lisääntyi tänä vuonna 45 % edellisvuoteen nähden. Suomessa Podimon podcastien kuuntelu on kaksinkertaistunut ja maksavien tilaajien määrä on lisääntynyt 63 % vuoden takaiseen nähden.