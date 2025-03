Yleisötilaisuudessa esitellään yleissuunnitelmaratkaisu valtatien 4 parantamiseksi välillä Hirvas–Alakorkalo

Pk-yritysbarometri: Lappi poikkeaa muusta maasta niin vahvuuksissa kuin haasteissa 11.2.2025 10:00:23 EET | Tiedote

Vuoden 2025 ensimmäinen pk-yritysbarometri kertoo, että mikro- ja pk-yrittäjien suhdanneodotukset pysyvät positiivisina. Puolet viennistä on suoraa palvelujen vientiä, mikä pitää sisällään matkailun. Lapin pk-yritysten vienti on siis hieman paremmassa turvassa kauppasodalta kuin muussa maassa. Osaavan työvoiman saatavuus taas on Lapissa edelleen merkittävä kasvun este, kun koko maassa keskustelu tästä haasteesta on jo hiipunut.