Olutfestivaalien kevät starttaa Turussa 6.–8.3. – pienpanimot taistelevat paikastaan muuttuvassa maailmassa

Kevään ensimmäinen olutfestivaali kokoaa yhteen kotimaisen pienpanimokentän kärkinimet, kuten Salama Brewingin, Takatalon ja Tompurin sekä Mallassepät. Myös viinin ja siiderin ystäville löytyy maisteltavaa, kun lavalle nousevat tuore Vaski Cider & Distillery sekä Carsin & Friends. Ruokapuolesta vastaa Yum Bao, joka tuo tapahtumaan aasialaisen fuusion parhaita paloja. Tunnelmasta huolehtivat DJ:t Jodi Wild, Anttipiootti ja Janne Salminen, joiden rytmit siivittävät olutnautintoja.

”Olut on parhaimmillaan tuoreena ja suoraan hanasta. Festareilla on tarjolla on lähes sata eri olutta, viiniä, siideriä ja cocktailia. Tarjolla on tietysti myös alkoholittomia tuotteita.”, kertoo tapahtuman tuottaja Samuli Pasanen.

Tapahtuma huomioi myös opiskelijat, joille on tarjolla alennuksia. Lippuja on myös jaettu opiskelijoille Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä

”Haluamme olla mukana siirtämässä pienpanimoiden ja laadukkaiden kotimaisten juomien ilosanomaa nuoremmille sukupolville. Milleniaalit ja vanhemmat polvet ovat löytäneet hyvin pienpanimot, mutta nuorien aikuisten juomatottumuksista käydään vielä kilpailua.”

Pienpanimo ala elää murroksessa

2010 -luvulla nopeasti kasvanut pienpanimokenttä elää murrosaikoja. Inflaatio ja veronkorotukset ovat vaikeuttaneet alan kannattavuutta ja pienpanimoiden määrä Suomessa on kääntynyt laskuun.

Festivaalin tuottaja Samuli Pasanen kommentoi pienpanimoalan tilannetta:

“Vaikka monilla panimoilla on taloudellisesti haastavat ajat, olutkulttuuri voi Suomessa hyvin ja osaavia tekijöitä on enemmän kuin koskaan. Tapahtumat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja, joissa panimot pääsevät esittelemään osaamistaan ja tapaamaan olutfaneja.”

Tapahtuma järjestetään jo kuudetta kertaa Turun VPK:n talolla. Vuonna 1892 rakentunut Turun VPK tarjoaa tapahtumalle arvokkaat puitteet.

--

📅 Aukioloajat:

•Torstai 6.3. klo 17:00–23:00

•Perjantai 7.3. klo 16:00–24:00

•Lauantai 8.3. klo 15:00–24:00

🎟 Lisätietoja ja liput: www.turkucraftbeerfestival.com